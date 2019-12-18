Семью Анастасии Заворотнюк преследуют папарацци возле дома и клиники

Семья Анастасии Заворотнюк пожаловалась на вторжение в их жизни со стороны папарацци. Журналисты преследуют их возле дома и клиники, где находится актриса.

На странице поддержки знаменитости в Instagram родственники разместили несколько фотографий мужчин, которые лезут к ним с вопросами и нарушают личное пространство. Самое страшное, что корреспонденты пытаются подкупить медперсонал клиники, чтобы получить данные о состоянии Анастасии Заворотнюк.

«Предлагать сотрудникам медучреждения торговать информацией о пациентах — это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое!» — заявили члены семьи телеведущей и призвали россиян оставаться людьми.

Близкие артистки напомнили папарацци, что у них также есть дети и родители. Согласно словам родных, карьерные амбиции не являются самым важным в жизни, поскольку каждый из них может оказаться на месте героев своих же статей.

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