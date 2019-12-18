Рубль отыгрывает позиции у доллара и евро

По состоянию на среду, 18 декабря, курс российского рубля к доллару составляет 62,53 рубля за единицу американской валюты, к евро – 69,68 рубля. Как сообщает Дни.ру, последние два дня рубль незначительно подешевел по отношению к западным валютам после серьезного укрепления.
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Последнее: (Сообщение минэкономразвития — pdf (http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/93488774-c41b-4e7e-afd6-fad0347d84d4/191218_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=93488774-c41b-4e7e-afd6-fad0347d84d4)) Ура! Выходим из кризиса? Увы, нет. Наши доходы в 2019 году никак не изменились, а весь пересмотр роста с 0,2% до 0,8% за 9 месяцев 2019 (по сравнению с тем же периодом 2018) произошел за счет пересмотра базы. Причем, так хитро, что итоговая цифра за 2018 год не изменилась. Это […]
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