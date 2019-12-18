Власти США получили право на доходы от книги Сноудена

18.12.2019, 8:26, Новости дня

Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение дохода от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена «Личное дело», сообщили СМИ.

Как пишет Washington Post, судья, вынесший решение в пользу американского правительства, отметил, что «язык соглашений о неразглашении является недвусмысленным». В свою очередь адвокаты Сноудена заявили, что не согласны с решением суда и рассмотрят дальнейшие варианты действий, передает РИА «Новости».

Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии Сноуденом секретных данных. Американские власти заявляют, что коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.

Напомним, Сноуден выпустил мемуары «Личное дело», в которых рассказал и о жизни в России, и о том, почему разгласил данные, за которые его теперь собираются осудить в США.

Власти США подали иск, заявив, что мемуары нарушают соглашение о неразглашении АНБ.

Издатели книги экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена согласились не выплачивать ему гонорар, пока в суде рассматривается иск со стороны властей США.



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