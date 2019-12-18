Телевизоры LG первыми в мире превысили требования к панелям 8K Ultra HD

Разработчики из LG Electronics заявили, что их передовым телевизорам 8К формата удалось превзойти очень жесткие требования, предъявленные со стороны Ассоциации потребительских технологий. Ведомство CTA утвердило стандарт для таких устройств (с поддержкой 8K Ultra HD) лишь осенью текущего года.

Такие панели должны иметь как минимум 33 миллиона активных пикселей при разрешении не менее 7680 х 4320 точек. Более того, телевизоры должны обеспечивать 10-битную глубину цвета и частоту обновления дисплея в 24, 30 и 60 кадров/сек. Представители международного комитета метрологии экранов определили требования к качеству картинки телевизора с 8К благодаря контрастной модуляции – аналогичный метод используется и CTA.

В ICDM потребовали, чтобы минимальный показатель CM превышал 25% для изображений и 50% для текстов. Таким образом, телевизоры с более низким значением параметра, по факту, не обеспечивают настоящие 8К, даже если и имеют необходимое количество пикселей. Впрочем, у устройств Signature OLED 8K и 8K NanoCell TV CM находится на уровне 90%, отметили эксперты.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова приговорили к 22 и 14 годам колонии соответственно. 17 декабря Верховный суд России признал приговор Московского окружного военного суда от 26 февраля законным, пишет ТАСС. Мужчин признали виновными в госизмене. По версии следствия, они передавали […]