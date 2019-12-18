Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова собирается родить ребенка

Друг семейства Евгения Петросяна пояснил подробности его личной жизни. Молодая супруга комика Татьяна Брухунова собирается родить ему ребенка.

В начале декабря юморист женился на своей 30-летней возлюбленной. Татьяна Брухунова построила отличную карьеру – от системного администратора экс-супруги знаменитости Елены Степаненко она стала директором театра своего избранника. По словам приятеля Петросяна, пара не устраивала пышной церемонии бракосочетания, так как предпочла расписаться в ЗАГСе. Ассистентка артиста не взяла его фамилию. Обручальное кольцо, подаренное Евгением Вегановичем молодой жене, оказалось не самым дорогим. Согласно информации издания, цена за украшение с бриллиантом в 1 карат составляет около 250 тысяч рублей.

Тем не менее на одной свадьбе и подарках от писателя-юмориста Брухунова не остановилась. Как рассказали друзья комика, она собирается родить ребенка. Об этом свидетельствуют разные специализированные каналы в соцсетях, на которые подписана супруга Петросяна. Все они посвящены воспитанию детей и приобретению аналогичной одежды в режиме онлайн. Более того, есть даже страница статусного роддома в Москве.

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