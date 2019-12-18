Новый Cadillac Escalade получит уникальный 38-дюймовый дисплей

Как известно, информационно-развлекательные системы постепенно смещаются от размеров планшетов к телевизионным. Одним из ярких примеров подобного преображения стоит считать Cadillac Escalade 2021. Недавно американский автоконцерн опубликовал тизер, в котором можно заметить изогнутый 38-дюймовый OLED-дисплей, которыми будут оснащаться роскошные внедорожники.

Сотрудники бренда добавили, что экран обладает удвоенной плотностью пикселей телевизора 4K, поэтому качество картинки будет однозначно на высоком уровне. Поскольку верхняя часть руля на тизере светилась зеленым, транспортное средство, скорее всего, обзаведется полуавтономной системой вождения Super Cruise Cadillac второго уровня, позволяющей водителю лишь в самых важных случаях вмешиваться в процесс управления машиной.

Cadillac Escalade, по сути, превратилась в шикарный внедорожник, отметили специалисты. Вполне возможно, его оснастят независимой задней подвеской. Что касается моторной гаммы, то здесь водителям предложат выбор между 6,2-литровым V8 или новым 3,0-литровым турбодизельным рядным агрегатом. Премьера автомобиля состоится в феврале 2020 года в США.

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