Полицейские спасли младенца в ходе расследования кражи под Красноярском

Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщили в региональном главке МВД.
Полицейские обнаружили ранее судимого подозреваемого в краже бензопилы у знакомого в квартире в одном из домов и задержали его. Выяснилось, что в квартире в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. При этом оказалось, что мать оставила детей под присмотром нетрезвого сожителя и ушла на работу.
«В ходе осмотра комнат Илья Семенников (полицейский) обнаружил мальчика 2018 года рождения, лежащего на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали ребенку скорую медицинскую помощь, приняли меры по приведению его в чувства и срочной госпитализации», – передает РИА «Новости» сообщение регионального главка.
Сейчас ребенок находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает, мальчик 2014 года рождения и девочка 2015 года рождения изъяты и помещены в центр семьи. В отношении матери собран материал о привлечении ее к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних».
Напомним в августе в Республике Мордовия полицейские спасли грудного ребенка, которого отец собирался сбросить с третьего этажа жилого дома.
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