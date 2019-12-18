Молодая жена готовится родить пенсионеру Петросяну

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Уроженка Тулы сделала поистине головокружительную карьеру от скромного системного администратора сайта Елены Степаненко до директора театра Петросяна.

Человек из близкого окружения пары сообщил, что влюбленные расписались в начале декабря, причем предпочли просто зарегистрировать брак в Кутузовском ЗАГСе, отказавшись от грандиозного торжества. Тот же источник на правах анонимности рассказал репортерам, что Татьяна Брухунова не стала менять фамилию. «А зачем? И Елена Степаненко не меняла фамилию», – напомнил друг юмориста.

Говорят, Татьяна Брухунова намерена родить мужу-пенсионеру. отметим, что у Евгения Петросяна, несмотря на обилие браков, есть только одна взрослая дочь Викторина от первой жены, и та давно живет в Америке.

В пользу этого говорит тот факт, что Брухунова подписалась в «Инстаграм» на множество аккаунтов, где мамы делятся советами по воспитанию маленьких детей, на блоги с детской одеждой и даже на страничку роддома, где рожали многие российские знаменитости, компетентно передает сайт «Комсомольская правда».

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Авг 2019 в 10:11 PDT

Отметим, что молодожены по какой-то причине не желают обсуждать с общественностью свою свадьбу. Оба не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. Впрочем, очевидно, что оба счастливы: во всяком случае, ради молодой избранницы Евгений Петросян стал посещать тренажерный зал, а Татьяна Брухунова, в свою очередь, заинтересовалась кулинарией, хотя признавалась, что готовить не умеет. Бывшая жена юмориста Елена Степаненко пожелала счастья молодым.

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