Курс гривны к доллару укрепился до 23,47 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на две копейки: с 23,49 грн/$ до 23,47 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на две копейки – с 26,18 грн/€ до 26,20 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю понизился с 3,74 грн/10 руб до 3,75 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова приговорили к 22 и 14 годам колонии соответственно. 17 декабря Верховный суд России признал приговор Московского окружного военного суда от 26 февраля законным, пишет ТАСС. Мужчин признали виновными в госизмене. По версии следствия, они передавали […]