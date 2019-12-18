Курс гривны к доллару укрепился до 23,47 грн/$

18.12.2019, 8:18, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на две копейки: с 23,49 грн/$ до 23,47 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на две копейки – с 26,18 грн/€ до 26,20 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю понизился с 3,74 грн/10 руб до 3,75 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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