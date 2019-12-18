Мнение: ТартусНаш

18.12.2019, 8:14, Разное

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов сообщил, что Россия вложит в сирийский порт Тартус в течение четырех лет порядка 500 миллионов долларов.

Интерес Кремля в данном вопросе очевиден: параллельно с «Турецким потоком» в регионе формируются две сопоставимые по мощности газотранспортные системы: турецкий ТАНАП и израильский газопровод от месторождения «Левиафан» в Южную Европу.

Военные базы в Хмеймиме и Тарусе — это одновременно поддержка «Турецкого потока» и угроза конкурирующим.

Борьба за европейский газовый рынок все более ожесточается, и для России она имеет крайне важное значение, так как режим Путина уничтожил российскую промышленность, загнал экономику в сырьевой тупик, и теперь все интересы режима связаны с обеспечением бесперебойной торговли природными ресурсами страны для обогащения узкой группы приближенных к Кремлю олигархов.

В их интересах бюджет несет на себе нагрузку по ведению двух затяжных войн в Сирии и на Украине, газовым и нефтяным монополиям обеспечиваются максимальные льготы и преференции, теперь вот «братская помощь» Сирии. И все это на фоне умирающих российских городов и целых отраслей при стремительно падающей численности населения.

Обычный империализм. Ничего нового — шкурные интересы знати всегда идут вразрез интересам страны и народа.



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