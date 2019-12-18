Вид Нелли Уваровой вызвал оторопь

Ведущий в своем «Инстаграме» напомнил, что помимо

актерской деятельности звезда много времени посвящает благотворительности. Нелли

Уварова называет себя социальным предпринимателем, помогая людям с

особенностями развития зарабатывать себе на жизнь.

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