Вид Нелли Уваровой вызвал оторопь

Ведущий в своем «Инстаграме» напомнил, что помимо
актерской деятельности звезда много времени посвящает благотворительности. Нелли
Уварова называет себя социальным предпринимателем, помогая людям с
особенностями развития зарабатывать себе на жизнь.
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