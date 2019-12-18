ФСИН отреагировала на заявление адвоката о «пропаже» Хорошавина

Бывшего главу Сахалина Александра Хорошавина еще во вторник привезли в следственный изолятор Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе УФСИН по Сахалинской области.
Во ФСИН указали, что Хорошавина привезли в Южно-Сахалинск из Хабаровска, где он находился в СИЗО, передает РИА «Новости».
При этом ранее адвокат Евгений Балабас заявил, что Хорошавина месяц не могут найти родственники и защитники. Он также указал, что не был в среду в следственном изоляторе, но обязательно сходит и проверит информацию о Хорошавине.
Напомним, Александр Хорошавин осужден за взяточничество. Его признали виновным и приговорили к 13 годам.
В июне Хорошавина этапировали в колонию строгого режима. Весной суд Сахалинской области отказался менять приговор Хорошавину. Бывший глава региона решил подать жалобу в кассационную инстанцию.
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