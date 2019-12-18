Идет охота на волков

В Европарламенте обсудили будущее русских Прибалтики

© Sputnik / Sergey Melkonov

НОВОСТИ БАЛТИИ 16.12.2019

Что же представляют собой русские в странах ЕС? Кто они – «агенты», «жертвы», «невидимки»? И что ждет русские общины в странах Балтии? На эти и другие вопросы попытались ответить участники Европейского русского форума в Брюсселе

РИГА, 16 дек — Sputnik, Андрей Солопенко. В стенах Европарламента прошел XIII Европейский русский форум, на котором большое количество экспертов и политиков из ЕС и РФ обсудили отношение к русским людям в Евросоюзе, а также будущее русских в странах Балтии.

Кризис отношений

Европейский русский форум проходит в бельгийской столице уже тринадцать лет подряд. Его организатором традиционно является Европейский русский альянс – общественная организация, которая объединяет русских журналистов, политиков и общественных деятелей, проживающих в странах ЕС.

В этот раз тема мероприятия звучала следующим образом: «Русская идентичность за пределами России».

Приглашенные спикеры пытались ответить на вопрос, кто же такие русские, проживающие в странах Евросоюза, — на данный момент их численность достигает около пяти миллионов человек.

Кто они — «агенты», «жертвы», «невидимки» или же «часть общества»?

Кроме этого, на отдельном круглом столе участники форума задались вопросом, а что же ожидает русских в странах Балтии – индивидуальная ассимиляция или коллективная интеграция.

© PHOTO КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ

Русские Латвии – история и современность

Открывая конференцию, председатель Европейского русского альянса, европарламентарий Татьяна Жданок заметила, что русские Евросоюза представляют собой смешанную общину, ведь в ней находятся как традиционно живущие в своих странах, так и недавно переехавшие в ЕС. По словам Жданок, целью форума всегда был поиск точек соприкосновения между Евросоюзом и Россией, но, к сожалению, сейчас отношения между ними находятся в кризисе, а сотрудничество вообще практически зашло в тупик.

«Последние три года наш Европейский русский форум ставил в тему лишь одно название: «Конфликт Запада и России». То есть вместо каких-то надежд на сотрудничество, пусть и через определенные кризисы в отношениях, мы пришли чуть ли не к открытому конфликту, который даже можно назвать «холодной войной», а на предыдущем форуме мы поставили вопрос, что будет, если на европейском континенте начнется самая настоящая война. Поэтому ситуация тяжелая, и на ее фоне мы снова решили обратиться к проблеме нас, что же мы, русские Евросоюза, из себя представляем», – заявила Татьяна Аркадьевна.

С чем останутся «егеря»?

В своей речи она сравнила русское население Латвии с волками, вспомнив песню известного поэта и музыканта Владимира Высоцкого: «Охота на волков». Цитируя первый куплет, где от лица волка говорится: «Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня – опять, как вчера, – обложили меня, обложили, гонят весело на номера», европарламентарий отметила, что, к сожалению, хоть наступление на русскую общину Латвии, в чем-то похожее на охоту, и продолжается, но положение населения совсем «не такое, как вчера», а гораздо хуже.

По ее словам, происходит попытка тотального избавления от русских с помощью запрета всех видов образования на русском языке. В связи с этим она вспомнила другой куплет песни: «Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука! Оградив нам свободу флажками, бьют уверенно, наверняка» – и задалась вопросом, а почему же правящим партиям Латвии все позволено в отношении русских?

Как считает Жданок, всему виной молчание Запада. Хотя во многих международных инстанциях прекрасно знают, что происходит с этой категорией лиц, но основная политическая элита предпочитает не замечать проблем, чем и пользуется латвийский истеблишмент, и «бьет по русским уверенно и наверняка»

Также Жданок цитирует еще один куплет: «Наши ноги и челюсти быстры. Почему же – вожак, дай ответ – мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет?», опять же проводя параллели с Латвией, где протестует против запрета на обучение на родном языке лишь малая часть русского населения.

SPUTNIK / ВЛАДИМИР ТРЕФИЛОВ

Неграждане и запрет на русский язык в Латвии. Что ответит МИД России

По ее мнению, причина проста – партия «Согласие», пользующаяся широкой поддержкой русскоязычных граждан Латвии, «соблюдает этот запрет», заявляя о ненужности массовых акций и митингов в защиту русского образования, что приводит к большой проблеме консолидации русской общины в деле отстаивания ее прав.

Правда, евродепутат напомнила, чем закончилась песня, когда волк все же вышел из повиновения благодаря жажде жизни и в итоге оставил ни с чем егерей. По аналогии Жданок указала, что и у русских Латвии есть надежда на счастливый финал.

«Думаю, что эти самые «егеря», которые пытаются нас обложить, тоже все же должны остаться ни с чем, хотя нам для этого придется хорошо постараться, и в частности как можно больше освещать нашу проблему на различных международных площадках», – подчеркнула Татьяна Аркадьевна.

Консолидация или маргинализация

Положение русских в странах Балтии более подробно обсуждали на круглом столе форума. Бывший евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов указал, что эта категория лиц одновременно является участником многих глобальных и региональных процессов, из-за чего нынешнее поколение русских находится перед очень сложной задачей.

«Мы должны не только успеть понять, что происходит, и отреагировать на это, но и суметь устроить нашу жизнь так, чтобы наше поколение не оказалось последним поколением русских людей, живущих за пределами Российской Федерации», – отметил он

По его словам, главным компонентом, позволяющим обеспечить сохранение идентичности, является наличие русских школ, но принятые поправки к закону об образовании, дающие возможность обучения лишь на латышском языке, толкают конформистское большинство русских Латвии к индивидуальной ассимиляции. Правда, как считает Митрофанов, имеется и противоположный процесс консолидации самых активных представителей русской общины, сумевших организовать сопротивление. Это дает общине надежду на будущее, несмотря в том числе и на постоянное сокращение численности русского населения страны.

© SPUTNIK .

Детей не сдадим: как русские в Риге поднялись на защиту родного языка

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом рассказала, что, когда она была главным редактором газеты «День за днем», в 2004 году изданием был проведен конкурс для русской молодежи, в рамках которого нужно было написать эссе на тему «Я русский?». По ее словам, было получено несколько сотен работ отличного качества, на основе которых был проведен контент-анализ, выявивший четыре возможных пути развития русской общины страны – интеграция, ассимиляция, маргинализация и эмиграция.

Как подчеркнула Тоом, никто из тринадцати финалистов конкурса ныне в Эстонии не живет, то есть большинство активных представителей русской общины выбирают эмиграцию, а в основном же население идет по пути маргинализации, и ни о каких протестах, как в Латвии, речи быть не может.

«Я всегда с завистью смотрю на фотографии, на которых видно, что в Риге в поддержку русских школ вышли тысячи человек.

У нас не выйдут, они просто боятся», – с сожалением заявила она

Так что положение русских Эстонии выглядит явно хуже, чем в Латвии, однако пока еще община существует, а значит, остается надежда, что она все же сможет сохраниться и не маргинализируется окончательно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Больше всех железную дорогу ждали жители Крыма. После ввода автомобильной части моста транспортная доступность полуострова значительно улучшилась. А запуск железной дороги по Крымскому мосту окончательно интегрирует полуостров в Россию. В Крыму радость, на Украине – паника и отчаяние. Некоторые «доброжелатели» с Незалежной изо всех сил надеялись, что переправа не будет построена. Их уверенность подогревали […]