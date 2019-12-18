Челябинский метеорит приподнял защитный купол

Довольно странное происшествие случилось в минувшие выходные в Историческом музее Южного Урала в городе Челябинск. Именно там хранится осколок метеорита упавшего в озеро Чебаркуль в феврале 2013 года, получившего название Челябинский. Именно над ним самопроизвольно поднялся стеклянный купол, защищающий метеорит от излишне любопытных посетителей музея, которые ни раз пытались получить кусочек экспоната на память.

Для того чтобы поднять тяжелое бронированное стекло нужно не только специальное разрешение, но и немало усилий. Купол двигается благодаря четырем электромоторам и так же к нему подключена охранная сигнализация. Пульт управления не мог попасть к шутникам, следов взлома или каких либо повреждений не найдено. Интересно что никто из посетителей и смотрителей музея не заметил как купол приподнялся, только благодаря сработавшему сигналу на пульте охраны инцидент был зафиксирован. Исправить неполадку удалось быстро, на помощь подоспел электрик с пультом управления, который и опустил купол обратно.

Что именно послужило причиной столь необычного явления пока не известно, в музее шутят что метеорит передавал привет своему «брату», который был доставлен в музей после исчезновения из хранилища и позже найденного в частной коллекции. Мистическая версия работниками музея так же не рассматривается, неполадок в технической части так же не обнаружено.

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