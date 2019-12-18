Казахстан выделил на проект «Байтерек» 233 млн долларов

Казахстан планирует направить на финансирование создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» 233 млн долларов, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев.

«В этом проекте таким образом построена работа – за наземную часть отвечает казахстанская сторона, и мы ориентировочно 233 млн долларов будем тратить на модернизацию КРК «Зенит-М», то есть стартовой площадки. А российская сторона отвечает непосредственно за производство ракеты-носителя «Союз-5». На эти работы предполагается выделение 916 млн долларов. Понятно, что эти средства выделяются Российской Федерацией», – передает ТАСС ответ Жумагалиева на вопрос о финансировании работ по проекту «Байтерек».

Напомним, в ноябре премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.





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