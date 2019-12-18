В Чикагском аэропорту увидели Человека-мотылька

Это сообщение непосредственно от очевидца поступило в начале декабря на американский уфологический сайт UFO Clearinghouse, а произошло 26 ноября 2019 года.

Место действия международный аэропорт О'Хара, Чикаго. Время около 18.30 вечера, когда уже стемнело.

"Я находился в аэропорту, ожидая когда мой грузовик загрузят товаром, прибывшим из Японии. Пока мой грузовик загружали, я стоял в стороне от него, курил сигаретку и просто смотрел на процесс и по сторонам.

Я посмотрел в строну взлетно-посадочных полос, потом в сторону туннеля, а когда бросил взгляд на ограду рядом с парковкой аэропорта, то тут же заметил что-то большое и с крыльями, что двигалось там.

Оно было хорошо видно, потому что находилось рядом между двумя большими уличными фонарями, и сначала показалось похожим на огромную птицу, но потом я рассмотрел, что это похоже на человека с крыльями. Крылья были вытянуты вверх и чуть пошатывались от ветра.

Человек потом пошел от ограды в сторону открытого поля, потом замахал крыльями и исчез".

Администрация сайта UFO Clearinghouse по оставленном вместе с сообщением номеру телефона сумела связаться с этим очевидцем и расспросить у него больше подробностей этого наблюдения.

"Я позвонил ему и сумел узнать больше информации. Этот человек (имя его на сайте не указано) испаноязычный, но вполне сносно говорит на английском. Его дочь и его друг помогали ему перевести на английский те части, которые он затруднялся сказать сам.

Человек заметил это существо из-за того, что оно двигалось вдоль ограды и было хорошо видно в свете фонарей. В высоту оно, если ориентироваться на высоту ограды, было чуть более 2 метров. Высота забора по словам очевидца составляла 8 футов (240 см), а существо было чуть-чуть пониже его.

Когда я расспросил его как выглядели крылья, он сказал, что они были черными и не менее 6 футов (182 см) в ширину. А когда я попросил его описать как в целом выглядело это существо, то он сказал, что оно было похоже на демона или дуэнде (испанский гоблин) и было полностью такого же черного цвета как и его крылья.

Свидетель не сумел рассмотреть голову этого существа, потому что оно двигалось к нему так, что он видел в основном спину и крылья. Однако его походка была такой странной, что была похожей не на походку человека, а на шаг птицы. Такой походкой и хлопая крыльями это существо отошло от ограды и потом двинулось к пустырю и быстро исчезло в темноте.

Когда существо пропало, очевидец тут же перекрестился, а потом пробормотал молитву о помощи Богородицы. Он был уверен, что заметил реального демона. После этого он бросил сигарету и быстро вернулся к своему грузовику.

Когда я спросил его. ощущал ли он страх, он сказал, что ощущал сильный страх и у него было ощущение чего-то злого. После чего очевидец сказал, что больше не хочет говорить об этом существе и не хочет больше никогда возвращаться на то место. Я уважил его желание и потом мы разговаривали уже о менее страшных вещах, как наличие потенциальных других очевидцев, точное время и тд.

По словам свидетеля, там стояли и другие водители со своими машинами, но он не уверен, видели ли они это. А потом очевидец пояснил еще одну очень любопытную вещь, он признался, что ранее видел похожее существо. Но не здесь, а у себя на родине в Мехико (Мексика).

По его словам там он видел такое же полностью черное крылатое создание. Это случилось когда он был подростком и он вместе с другими детьми играл в футбол на большом открытом поле. Это существо он заметил на краю поля, а потом оно взлетело в воздух, издало громкий визг и улетело в ближайший лес.

Он не помнил точную дату этого наблюдения, но потом указал, что это случилось за неделю до большого 8-балльного землетрясения в Мехико. Это землетрясение было 19 сентября 1985 года (одно из самых разрушительных землетрясений в Мехико и в целом в истории Америке, погибло около 10 тысяч человек)."

По описаниям выходило, что очевидец и тогда и сейчас видел того самого Человека-Мотылька. Это существо появляется незадолго перед катастрофами, в которых погибает большое количество человек. Его неоднократно видели в городке Пойнт-Плезант, незадолго до обрушения местного моста, видели в Чернобыле до аварии и в некоторых других местах.

В Чикаго существо, похожее на Человека-Мотылька видели несколько десятков раз за последние два года. Правда никакой большой трагедии с тех пор так и не случилось (к счастью).

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