Аномалия в музее: Сам собой начал двигаться купол знаменитого челябинского метеорита

В субботу 14 декабря в 15.25 камера видеонаблюдения отчетливо засняла момент (смотрите ниже), когда стеклянный защитный купол над одним из экспонатов музея начал двигаться сам по себе.

И это не просто экспонат, а тот самый челябинский метеорит (точнее самый крупный его обломок), который наделал много шума в феврале 2013 года в столице Южного Урала.

С этим метеоритом уже тогда было связано много загадочных явлений, но как оказалось, он и сейчас продолжает удивлять.

Падение Челябинского метеорита. Видео из Магнитогорска

Дело в том, что защитный стеклянный купол просто невозможно поднять без нажатия на пульт с кнопкой, а он, как заверяет руководство музея, был надежно спрятан в потайном ящике, который также находится под видеонаблюдением. И случайно нажать на эту кнопку тоже не мог.

По одной из версий произошел какой-то технический сбой, однако такое в этом музее ранее не случалось.

"Обычно поднять купол над метеоритом — это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела", — написал в своем Facebook представитель пресс-службы музея Айвар Валеев.

На видео, выложенном на страничке музея в фейсбук, стеклянный купол начинает подниматься на отметке 0:42. Поднявшись на всю высоту, он потом тут же делает рывок вниз, а потом еще один.

В мистику руководство музея не верит, но в сети подобное движение купола уже обозвали очевидным полтергейстом.

Так выглядит купол с метеоритом вблизи. Фото: Государственный музей Южного Урала

Похожие новости:

Камера засняла выходящую из стены музея руку призрака

В Британии открылся музей паранормальных предметов

В Ростовском парке-музее засняли призрака?

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сегодня агентство Reuters опубликовало расследование, открывающее обстоятельства отравления и вынужденной остановки самого длинного нефтепровода России- «Дружба». Вещество, которое было обнаружено в загрязненной нефти, отправляемой на Запад, называется тетрахлорид углерода. Это не просто загрязнитель, это — смертельный яд, сродни боевым отравляющим веществам Два отдельных испытания, проведенные двумя разными компаниями — нефтеперерабатывающей компанией Европейского Союза и международной […]