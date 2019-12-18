Аномалия в музее: Сам собой начал двигаться купол знаменитого челябинского метеорита

В субботу 14 декабря в 15.25 камера видеонаблюдения отчетливо засняла момент (смотрите ниже), когда стеклянный защитный купол над одним из экспонатов музея начал двигаться сам по себе.
И это не просто экспонат, а тот самый челябинский метеорит (точнее самый крупный его обломок), который наделал много шума в феврале 2013 года в столице Южного Урала.
С этим метеоритом уже тогда было связано много загадочных явлений, но как оказалось, он и сейчас продолжает удивлять.
Падение Челябинского метеорита. Видео из Магнитогорска
Дело в том, что защитный стеклянный купол просто невозможно поднять без нажатия на пульт с кнопкой, а он, как заверяет руководство музея, был надежно спрятан в потайном ящике, который также находится под видеонаблюдением. И случайно нажать на эту кнопку тоже не мог.
По одной из версий произошел какой-то технический сбой, однако такое в этом музее ранее не случалось.
"Обычно поднять купол над метеоритом — это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела", — написал в своем Facebook представитель пресс-службы музея Айвар Валеев.
На видео, выложенном на страничке музея в фейсбук, стеклянный купол начинает подниматься на отметке 0:42. Поднявшись на всю высоту, он потом тут же делает рывок вниз, а потом еще один.
В мистику руководство музея не верит, но в сети подобное движение купола уже обозвали очевидным полтергейстом.
Так выглядит купол с метеоритом вблизи. Фото: Государственный музей Южного Урала
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