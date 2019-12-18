Молодой человек на юге Китая отказался продолжать военную службу

18.12.2019, 8:03, Разное

И  во что  это ему вылилось

Source  China Military Online   Editor  Xu Yi Time   2019-12-11 

Тренировка новобранцев. (File Photo)

By Liang Zhenwen from South China Metropolitan Daily

9 декабря из призывного пункта  в Даньчжоу (провинция Хайнань на юге Китая) поступила информация о  том, что молодой человек по  фамилии Чжан был недавно наказан за отказ продолжать службу в армии.

После того, как в сентябре он был призван в армию, Чжан так  и не смог приспособиться к тяготам и трудностям военной жизни и поэтому не  захотел продолжать службу в армии. Несмотря на терпеливое увещевание командиров, он упорно  настаивал на своём уходе.

16 октября чиновники даньчжоуского  призывного пункта вместе с родителями Чжана встретились с Чжаном в казарме,  они подробно проинформировали его о тех негативных последствиях и штрафных  санкциях, которые он может получить за его уход, и попытались убедить его продолжить военную службу. Однако молодой человек не передумал и заявил, что готов к  всем юридическим последствиям своего решения.

25 ноября было  объявлено  что Чжан изгнан  из армии и что  он будет подвергнут следующим 8 наказаниям:

Во-первых, он будет  на всю жизнь  включен в список тех, кто серьезно дискредитировал  себя при выполнении обязательств по обеспечению национальной обороны, и на  него будут наложены следующие солидарные наказания: в течение двух лет ему будет запрещено подавать заявления на выезд за границу, покупку недвижимости,  запрещены  полеты  и поездки в поездах или автобусах дальнего следования, а также получение кредитов и страховых услуг.

Во-вторых, ему  будет запрещено  работать государственными служащими или работать на тех должностях, которые выполняются в соответствии с Законом о гражданских служащих, кроме  того его также будет запрещено принимать на работу в государственные органы и на предприятия как временного работника.

В-третьих, в информационной системе регистрации домохозяйств,  в графе «отношение к воинской службе» будет сделана  запись «отказ от военной службы».

В-четвертых, ему  будет запрещено поступать в колледж или вернуться в колледж в течение двух лет, а также будет  отменена его квалификация для поступления в высшие и средние учебные заведения или возобновления прерванного обучения.

В-пятых, будут  отменены все  его льготы как   военнослужащего.

В-шестых, на  него будет наложен  штраф в размере 28 000 юаней и истребована компенсация  в размере 26 000 юаней за медицинское и политическое обследование, проезд, проживание, а также расходы на постельное белье, одежду и оборудование — в общей сложности 54 000 юаней (прибл. 7,5 тысяч долларов США.  Примечание переводчика perevodika.ru) .

В-седьмых, ему будет запрещено заниматься бизнесом в течение двух лет.  

В-восьмых, информация об отказе  Чжана от прохождения  военной службы и связанными с ним мерами наказания будет распространена  в обществе через телевидение, газеты и социальные сети.



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