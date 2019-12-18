Остановлено движение на участке «зеленой» ветки метро Москвы

Движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро Москвы было остановлено в среду из-за пассажира на пути, информирует пресс-служба московской подземки.
В Twitter пресс-службы указывается, что «на Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» из-за пассажира на пути».
В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
По данным на 8.16 мск движение поездов восстановлено.
Ранее было остановлено движение на «серой» ветке метро Москвы.
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