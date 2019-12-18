Остановлено движение на участке «зеленой» ветки метро Москвы

18.12.2019, 7:58, Новости дня

Движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро Москвы было остановлено в среду из-за пассажира на пути, информирует пресс-служба московской подземки.

В Twitter пресс-службы указывается, что «на Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» из-за пассажира на пути».

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По данным на 8.16 мск движение поездов восстановлено.

Ранее было остановлено движение на «серой» ветке метро Москвы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сегодня агентство Reuters опубликовало расследование, открывающее обстоятельства отравления и вынужденной остановки самого длинного нефтепровода России- «Дружба». Вещество, которое было обнаружено в загрязненной нефти, отправляемой на Запад, называется тетрахлорид углерода. Это не просто загрязнитель, это — смертельный яд, сродни боевым отравляющим веществам Два отдельных испытания, проведенные двумя разными компаниями — нефтеперерабатывающей компанией Европейского Союза и международной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика