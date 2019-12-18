Кукловоды готовились более, чем тщательно

Есть такой бородатый анекдот:

Приходит мужик к терапевту:

– Доктор, я ночью писаюсь.

– Милый, вам не ко мне, а к психотерапевту!

Через месяц терапевт встречает этого же пациента:

– Ну-с, милейший, я вижу у вас все замечательно! Больше не писаетесь?

– Нет, писаюсь, но теперь я этим горжусь!

Этот анекдот я вспомнил, когда вчера встречался с другом детства – он сейчас крупный специалист по НЛП и психологии масс. На мой вопрос: “Как же так?” ответил: “Элементарно, Ватсон…” и бросил на стол брошюрку некоего Avram Noam Chomskу (тот ещё фрукт, между прочим, профессора Массачусетского технологического института. Говорит, тем, кто подходит СИСТЕМНО к борьбе за власть, достаточно заполнить пустые клеточки трафарета своими вводными.

Старо как сандалии Гераклита, но давайте пробежимся ещё раз:

1. Отвлечение внимания.

Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых властью, посредством постоянного насыщения информпространства второстепенными сообщениями.

Скандалы в парламенте, визит российских журналистов, выходки Богдана, популистские видеоролики, внезапно всплывшее дело Шеремета – примеры отвлечения внимания на негодный объект. При этом основная цель – изменения в Конституцию – остаётся в тени.

2. Проблема — реакция — решение.

Создаётся проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определённую реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы власти.

Наглядно показать, что основным источником насилия в стране являются участники и ветераны АТО для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, направленной против “асоциальных элементов” в лице ветеранов и волонтёров – патриотического ядра Украины.

3. Постепенность.

Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно внедрять её постепенно.

Сначала робкое упоминание формулы Штайнмайера, потом невинный дискурс на эту тему, потом обязательства по имплементации в украинское законодательство, потом заявления полковника об интеграции ВСУ и террористических банд etc. Народ привыкает постепенно.

4. Отсрочка исполнения.

Ещё один способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Проще согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем.

Разворот на 180 градусов в политике Украины состоится не сразу и не скоро – вам будет не больно, вы этого почти не почувствуете.

5. Дебилизация населения.

Віра, мова, армія? Полноте! Не занимайтесь ерундой, а включайте Г+Г и смотрите “Сватов”, “Папиков” и 95-й квартал. Скармливание пиплу инфантильного теледерьма – основа основ дебилизации масс!

6. Упор на эмоции.

Классический приём нейролингвистического программирования, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге — вообще к способности критического осмысления происходящего.

Заклинания о том, как жестока война, как необходим мир на ЛЮБЫХ условиях, как страдают голодные и униженные в ОРДЛО, оставляют за кадром истинные причины происходящего. Эмоции — враг логики.

7. Продвижение моды на посредственность.

Власти стремятся внедрять мысль о том, что модно быть тупым и пошлым. Что президентами, членами СНБО, депутатами и министрами могут стать бывшие кухарки, клоуны, свадебные фотографы и педофилы.

8. Культивация “вины предшественников”.

Ещё одна задача — заставить человека уверовать в то, что только предшественники этой власти виновны во всех бедах страны. Всё, что делали они, – ужасно, всё, что делают нынешние, – прекрасно.

Не стану утомлять дальнейшим перечислением способов, которыми успешно пользуются те, кто привёл нынешнюю команду к власти, – вышеназванных вполне достаточно. Как видите, кукловоды готовились более, чем тщательно.

Противоядие? Его нет. Вернее, оно сугубо индивидуально. Тем, кто меня читает, противоядие не требуется – мои друзья и так всё понимают. Ну, а перед потребителями “Сватов” мы бессильны, и в этом проблема.

Что делать? Спокойно делать своё – без паники, всепропальства и отчаяния. Долбить эту стену. Правильно воспитывать детей. Любить Украину. А когда придёт время – действовать.

Helgi Sharp

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