Путину опять не везет. «Поглощение» Белоруссии откладывается

После остановки строительства Северного потока и неопределенной нормандской встрече в Париже Кремлю опять не везет.
Неприятность пришла не с Запада, а с Востока. Мало того, что Украина не хочет подписывать кабальный и невыгодный газовый договор с Россией и не боится военной угрозы вторжения на Донбассе, теперь и президент Белоруссии Лукашенко, обещавший 20 декабря сделать Путину «новогодний подарок» — сдать свою страну в аренду Кремлю, успел получить от Китая спасательный круг.
Китай, не побоявшись гнева Путина, выдал Белоруссии срочный кредит в 500 млн долларов.
То, что должен был делать Кремль, в надежде заполучить до Нового года Белорусь, сделал Пекин. Таким образом, «поглощение» Белоруссии Кремлем откладывается на неопределенный срок.
Пикантность это резкого антироссийского шага Китая заключается в том, что срочный кредит был выдан Лукашенко без привязки к реализации какого-либо конкретного проекта и может быть использован Белоруссией по своему усмотрению.
Но самое главное в том, что теперь Китай будет заинтересован в персональной безопасности и сохранении личной власти президента Лукашенко. А это уже серьезная защита, для мечущегося в разные стороны, под давлением Москвы, Лукашенко.
Теперь Путин, к 20 декабря, теряет мощный рычаг шантажа на президента Лукашенко в виде угрозы переворота в Минске и вынужден будет, либо временно отступить или идти на компромиссы с белорусским президентом.
Москве придется договариваться о судьбе Белоруссии с Пекином или бросаться в очередную авантюру в центре Европы.
ВИКТОР НЕБОЖЕНКО
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