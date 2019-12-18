Тимошенко: Зеленским должна заняться СБУ, он марионетка в чужих руках

Юлия Тимошенко считает, что Зеленский не проводит самостоятельную государственную политику, а является марионеткой в руках крупных финансовых корпораций. Поэтому им должна заняться СБУ.

Она убеждена, что нынешнее правительство, с благословения президента, претворяет в жизнь решения, идущие вразрез с политикой государства. Теперь она считает, что Зеленский является марионеткой в чужих, и чуждых для Украины, руках. Тимошенко считает, что власть Зеленского сегодня «разрушает страну»

«Я просто знаю. что сегодня во все органы власти включены люди, которые живут и работают на гранты, которые раньше работали на гранты, и которые реально сегодня проводят законопроекты и решения правительства, которые не совпадают с интересами украинского народа и Украины в целом», — заявила Юлия Владимировна.

Они не живут и не работают для Украины – резюмировала Тимошенко.

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