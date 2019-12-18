«Большие суммы на маленькие праздники» — это отмывание денег»

Актер из «Реальных пацанов» и депутат Осинской думы Пермского края Армен Бежанян — о том, почему предпочел всероссийской известности жизнь в глубинке, о конфликте Осинской думы с краевыми властями и «Единой Россией».

Армен Бежанян, актер сериала «Реальные пацаны» — один из 15 избранных в этом году депутатов думы Осинского городского округа Пермского края. В Осе он живет с 1997 года, возглавляет местный лесхоз. На выборы шел при поддержке «Единой России» и получил 197 голосов избирателей (47,58% от общего числа проголосовавших в его округе). Сегодня Бежанян — один из самых примечательных депутатов Осы. И не столько своей медийностью, сколько точкой зрения, отличающейся от мнений других депутатов.

Из актеров в депутаты

— Почему вы пошли в политику?

— В 2016 году я столкнулся реально с политической ситуацией, когда заступился за кусок леса. ученые из екатеринбургского лесотехнического университета говорили, что есть опасность высыхания ельников. Я, руководитель лесхоза, знал эту проблему, озвучил ее. Но мне сказали, что «это все политика». Сказали, что я играю. Говорим: нет рабочих мест для молодежи, отвечают — «пиар». Ну, дошли до того, что я в 2019 году стал уже не «играть», а участвовать. Я знаю, как работать и как сделать лучше.

Ничего плохого про [главу Осинского района Якова] Лузянина как человека сказать не могу. Но как у руководителя у него ничего не получалось. усилился отток населения, молодежи нечем заняться, рабочие места не создаются, аварийное жилье не ликвидируется. Негатива очень много. Я не один так считаю.

— Но вы известный всей стране актер. Почему решили не продолжать идти по этому пути?

— Есть передача «Минута славы». Люди туда приходят, стоят на голове, глотают шпаги, чего только не делают, чтобы промелькнуть где-то. У меня уже скоро 10 лет будет этой «минуты славы», у меня ее больше чем достаточно. На самом деле я человек скромный. Мне нравится жить в Осе. Были предложения, они и сейчас есть — мне хватит.

Сериал «Реальные пацаны» отличается от всех других тем, что у нас очень дружеская обстановка, мы знаем друг друга 15—20 лет (большую часть ролей в сериале исполняли непрофессиональные актеры. — Прим. ред.). Ты знаешь, как дети появились, растут, с какими сложностями. У нас нет актерской ревности. А в других проектах она присутствует всегда. Поэтому нет, мне хватает того, что у меня есть. Хотя, конечно, я рассчитываю, что за счет моей известности повысится инвестиционная привлекательность района.

— Вы пошли на выборы от «Единой России». Но отношение к ней сегодня, прямо скажем, неоднозначное…

— Да, есть такое. Я не член партии, я абсолютно здраво и сознательно пошел на этот шаг. Потому что если ты хочешь построить больницу, либо садик, либо дороги, то ты должен сотрудничать с руководящей партией, с властными структурами.

Назовите мне иную политическую силу, которая могла бы мне помочь в реализации тех добрых дел, которые я хочу осуществить.

Набережную кто поможет сделать? Насущные проблемы кто решит? у меня очень теплые отношения и со справедливороссами, и с ЛДПР, и с коммунистами. Кто мне сможет помочь? Я пойду к ним. Есть хороший человек, профессионал, специалист. А религия, национальность или какой футбольный клуб он любит — мне без разницы.

Фото: Александра Семенова

— И что в ближайшие годы вы планируете улучшить в Осе? Что вообще волнует местных жителей?

— Людей интересует водообеспечение, безопасность, дороги: асфальт, свет, чтобы дети ходили по тротуарам в школу. В темное время суток ребятишки ходят у нас по неосвещенным дорогам. И это в центре города.

Целые кварталы не газифицированы, многодетные семьи не обеспечены питьевой водой. Вот что людей сейчас интересует в первую очередь, а потом уже — высокие задачи: сделать город привлекательным, «причесать» его, набережную обустроить. Это же курортный городок. Здесь может быть активный туризм: рыбалка, ягоды, вот это. С трех сторон город окружен водой — тут красота.

Вы говорите, что сделать. Каждый день голова кругом идет от проблем. Многодетные, неполные семьи просят дровяное отопление наладить. у кого-то дерево над головой — тоже надо помочь. Да, мелочи, но это быт, людям не объяснишь, что в бюджете нет денег. Я получил разрешение спилить опасные тополя, у них от ветра сучья падают — страшно ходить. Теперь не можем найти вышку. у электриков есть, но она занята.

Бунтующий округ

На первом же заседании Осинской думы врио главы округа был избран не действующий руководитель Яков Лузянин, а новый человек — Алексей Григорьев. И с этого момента началось противостояние местных депутатов с региональными властями.

Постоянного главу депутаты должны будут выбрать из кандидатов, утвержденных специальной комиссией, куда войдут не только они сами, но и представители губернатора. Переходный период — до 31 декабря.

— Осинская дума пытается бороться за независимость муниципалитета от краевого центра. Так это выглядит со стороны.

— В принципе да, есть такое ощущение. По 131-му закону, местное самоуправление должно быть независимым от органов госвласти. Исходя из этого, депутаты, и их большинство, пытаются сейчас сформировать исполнительную власть по своему выбору. Согласно положению, которое они разработали, предложили думе и которое получило большинство. Хотя это положение идет вразрез с типовым, существующим в Пермском крае.

[Согласно осинскому положению] председателя комиссии, который имеет решающее слово при отборе кандидатов на должность главы округа, назначают депутаты, а не члены комиссии со стороны губернатора. Я голосовал против этого. Мы — высокодотационная территория, мы непосредственно зависим от поддержки краевого центра. Сами себя мы содержать не можем. Если мы нищие, голодные, ходим с протянутой рукой, то давайте будем прислушиваться к руководителю края.

Фото: Александра Семенова

— Дума [в рамках муниципальной реформы] ликвидировала администрацию района. Теперь краевые власти заявляют, что ее действия незаконны: нужно было, мол, сначала выбрать главу округа, сформировать администрацию округа и только потом ликвидировать район. Были заблокированы на несколько дней счета муниципалитета, люди не могли получить зарплату. Суд в итоге отменил решение думы. Это позволило остаться у власти действующему главе Лузянину. Как вы голосовали по этому вопросу?

— На сегодняшний день мы главу не избрали, бюджет не утвержден, структура не утверждена, при ликвидации района полномочия превышены.

Я как юрист понимал, что мы не имеем права расширять полномочия врио главы округа Григорьева. Но я исхожу только из практических соображений. Что будет 31 декабря? Бюджет района иссякнет. А на 1 января в городском округе еще ничего не утверждено.

Ситуация такая не потому, что мы революционеры и бежим впереди планеты всей. Конечно же, нет. Если к нам приходят люди защищать бюджет и не дают ни одной цифры, то как мы можем принимать ту или иную статью?

Дают круглые цифры: «мероприятия» — миллион. Мы уже давно не отмечаем на селе таких праздников! Понятно, что это отмывание денег.

У [нынешнего главы] Лузянина здесь нет поддержки. Назначение Григорьева — по большому счету это не против губернатора шаг, абсолютно. Это жест отчаяния, [попытка] дать понять команде губернатора, что мы этого человека вообще не хотим здесь [видеть].

— Что вы думаете о прямых выборах главы?

— Не ко мне вопрос на самом деле. Не всегда это правильно, но не всегда и плохо. Я считаю, что на маленьких территориях люди должны избирать своего главу сами. Потому что здесь демократией пахнет. Люди знают друг друга, территория небольшая, кристальная, прозрачность есть. Слухов не так много, но их не спрячешь. Здесь можно. Но и логику назначений тоже понимаю.

— Сами в конкурсе на должность главы будете участвовать?

— Если не будет достойного кандидата. Если заявятся люди, которые не умеют работать, не хотят руководить, либо я буду понимать, что у них какие-то меркантильные интересы. у меня есть поддержка депутатского корпуса, я не токсичен для края.

Тут не надо быть наивным: если тебя не поддерживают здесь, на территории, и у тебя нет понимания наверху, то ты не пройдешь. Если у тебя есть поддержка наверху, но нет понимания внизу, ты тоже не пройдешь.

Риски для села

— Что вы думаете о ликвидации сельских поселений в крае?

— Было преподнесено это так, что все проходит безболезненно, что это только блага. Никакие риски не озвучивались. А они есть.

Например, объединение школ на селе. Было три села, три школы, мы все это объединяем в одну. Опасность состоит в том, что школы потеряют статус сельских. И теперь сельский учитель будет приравнен к городскому учителю. Как оплачивать сельскому учителю, у которого три человека в классе, такую же заработную плату, как учителю, у которого 30 человек в классе в городе? Как мы на селе обеспечим высокие требования к современному школьному образованию: химия, физика, биология, лаборатории, информатика, интернет и компьютерные классы? А в клубах? Осталась поддержка сельских учреждений? Конечно, нет.

Много вопросов по транспортной обеспеченности школьников и дошкольников. Что мешает нам возить детей из деревень на спортивные секции? Объединились два спортивных детских учреждения. Почему тот же самый транспорт, который возит детей, не может возить их из сел и деревень на секции? Ведь бассейнов-то нет в селах, тренеров не хватает. Давайте детей возить. Нам говорят: нет, есть запрет. Я считаю, что это все по принципу — облегчить себе жизнь, ничего не делать.

Со стороны администрации разумное зерно в объединении есть — убрать все ненужное: бухгалтерию, лишних руководителей, я с этим полностью согласен, но надо было делать это не так поспешно. Очень много нерешенных вопросов осталось. Но, опять же, я не сторонник выносить все проблемы на бурное обсуждение в массы, это деструктивно. Есть рабочие группы, надо собираться и обсуждать.

Александра Семенова

специально для «Новой»

P.S.

Незадолго до публикации этого интервью стало известно, что Осинская дума единогласно приняла типовое «губернаторское» положение о выборах главы округа.

Источник: Новая газета

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