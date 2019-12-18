Мнение: Из-за Путина жители США могут остаться без картошки «фри»!

Путин продолжает разорять США и теперь он покусился даже на самое святое, на картошечку "фри"! Сегодня мы обсудим свежие новости того, как российский диктатор использует климатическое оружие, чтобы оставить американцев и канадцев без этого деликатеса!
А также, как в свою очередь США ставят на своей территории все больше и больше камер видеонаблюдения – очевидно для того, чтобы, конечно, Путин не смог подкрасться незаметно!
Это 21-й ролик-расследование "УспехРашаТВ"! Распространяйте, товарищи, пускай отбиваются, теперь наша очередь!
Счастья вам.
Источник: Вместе победим!
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