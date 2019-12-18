Торговая палата США выступила против санкций в отношении госдолга России

Торговая палата США считает, что американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб в случае принятия закона, который обязывает Вашингтон ввести рестрикции против суверенного долга России.
В документе указано, что, Торговая палата США направила письмо с рекомендациями в комитет по иностранным делам Сената США, где в течение суток будет рассмотрен данный законопроект, передает ТАСС.
Торговая палата, в частности, рекомендует сенаторам «пересмотреть законопроект и доработать его, чтобы избежать причинения серьезного экономического ущерба компаниям США и конкурентоспособности страны на мировом уровне без значимого содействия американским интересам в сфере внешней политики».
В организации заявили также, что США следует прибегать к санкциям, когда есть «шансы на успех» в плане изменения политики. Представители палаты также посоветовали законодателям не поддерживать введение санкций, если это может повлечь за собой «ослабление влияния США».
В документе отмечается также, что введение Соединенными Штатами рестрикций против суверенного долга РФ помешает «банкам США оказывать услуги их американским корпоративным клиентам, работающим в России», а сами санкции не нанесут значимого ущерба РФ в том, что касается возможности привлекать средства.
Торговая палата заявила, что в случае принятия законопроекта в текущем виде американскому бизнесу придется отказаться от инвестиций в любые энергетические проекты с российским госучастием, из-за чего компаниям США придется выйти примерно из 100 проектов, распродав часть активов по сниженным ценам.
Представители палаты добавили, что в документе отсутствуют четкие формулировки относительно запрета на транзакции с «российскими структурами с госучастием».
Агентство Bloomberg сообщило, что Американский институт нефти также направил письмо в указанный комитет Сената, в котором призвал сенаторов не поддерживать упомянутый законопроект.
«Многие американские и западные компании опасаются, что им будет нанесен непреднамеренный урон из-за избыточных санкций, о которых идет речь в законопроекте», – говорится в письме.
В декабре в Конгрессе США назначили голосование против судостроительной отрасли, энергетических проектов, банков, киберсектора и суверенного долга России.
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