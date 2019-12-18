Зеленский собрался лишить Севастополь «специального статуса»

Президент Украины Владимир Зеленский хочет убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из украинской конституции, следует из текста законопроекта, внесенного президентом в Верховную раду.

В проекте закона «О внесении изменений в конституцию Украины (о децентрализации власти)», инициатором которого является Зеленский, исчезло упоминание о «специальном статусе» Севастополя, передает РИА «Новости».

В действующей редакции конституции страны (статья 133) записано, что город «обладает» этим статусом наряду с Киевом, но в президентском законопроекте в данном пункте осталась лишь украинская столица.

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич, комментируя решение Зеленского, сообщил в эфире телеканала «112», что фракция не будет голосовать за этот законопроект.

«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», – сообщил депутат.

Напомним, в министерствах иностранных дел ДНР и ЛНР заявили, что законопроект о децентрализации власти, внесенный Зеленским, свидетельствует о его стремлении узурпировать власть.





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