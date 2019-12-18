Церковный раскол на Украине поссорил архиепископа Кипрского с митрополитами

Митрополит Лимасольский Афанасий, митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор и митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия обвинили архиепископа Кипрского Хризостома II в отходе церкви Кипра от нейтралитета по вопросу отношения к церковному расколу на Украине.
Как пишет газета Cyprus Mail, Хризостома II обвинили в том, что он встал на одну из сторон в конфликте вокруг раскола на Украине и поддержал участие митрополита Константийского и Аммохостского Василия в организованной вселенским патриархом праздничной литургии, которая прошла при участии митрополита Епифания (Думенко) в качестве главы неканонической ПЦУ.
Издание называет этот шаг недвусмысленным признаком поддержки церковью острова автокефалии ПЦУ и полагает, что участие митрополита Василия в этой литургии не могло состояться без благословения архиепископа Кипрского, передает ТАСС.
Газета сообщает, что в своем совместном заявлении трое митрополитов подчеркнули, что участие Василия в этой литургии было следствием предвзятого подхода церковного руководства к вопросу о расколе на Украине.
Прежде Хризостом II заявлял, что церковный раскол на Украине «нанесет вред единству всего православия», и предлагал посреднические услуги с целью нормализации ситуации.
Позднее он заявил, что не разделяет ни позицию Афин, признавших право Константинополя предоставить автокефалию ПЦУ, ни позицию Москвы.
В октябре архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал автокефалию ПЦУ. РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви.
В конце ноября глава Александрийской церкви патриарх Феодор назвал главу ПЦУ «желанным братом». Сообщалось, что на литургии на Кипре патриарх Александрийский помянул главу ПЦУ.
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