Специалисты BMW рассказали об отношении клиентов к большим радиаторным решеткам

18.12.2019, 7:04, Разное

Специалисты BMW исследовали предпочтения клиентов автомобильных компаний. Эксперты рассказали об отношении покупателей к большим радиаторным решеткам.
Популярный немецкий автопроизводитель нередко использует в своих моделях смелые дизайнерские решения. Как оказалось, сегмент транспортных средств с габаритными решетками пользуется спросом у большого количества аудитории концерна. Топ-менеджмент корпорации уверен в том, что произведения BMW являются яркими машинами с «сильным характером». Несмотря на нередко критические высказывания в адрес увеличенных решеток, руководство не намерено менять свою политику в стилистике своей продукции.

Стоит отметить, что в одной из моделей, внедорожнике BMW X7 внешний вид радиатора вызвал настоящую волну не только критики, но и насмешек. Однако и это не заставило управление корпорации отступить от выбранного пути. Следовательно, и далее все машины ее производства будут так же эффектны.

Подобные решения в дизайне экстерьера не будут распространены на все модели компании, однако в новых машинах конструкторам удалось найти идеальный вариант интеграции целого ряда датчиков и лидаров систем для автономного вождения в решетку радиатора. Далее баварский бренд намерен усовершенствовать сенсорные датчики, добившись от них возможности «видеть» сквозь хромированные детали и покрытия.



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