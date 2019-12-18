Играл на рояле без штанов: «Квартал 95» потроллил Трампа

Актеры студии «Квартал 95» на концерте 15 декабря показали номер, в котором высмеяли американского президента Дональда Трампа, изобразив его играющим на рояле без штанов.
В социальных сетях появились видео отрывков с концерта. Так, в номере Дональд Трамп якобы звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.
Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут «не очень». Он просит Зеленского одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте.
Чтобы доказать, что «он на одной волне» с коллегой из Украины, Трамп снимает штаны и начинает играть на рояле рождественскую мелодию. По всей видимости, Трамп играет на рояле в таком виде, в знак солидарности со старым архивным номером Зеленского в «Квартале», где он делал точно так же.
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Квартал сделал номер, где Трамп играет на пианино. Никто не может так стебать Владимира как квартал. ???????????? @yuri_velikiy @zelenskiy_official @mrszelenska.daily #зеленский #зеленський #владимирзеленский #володимирзеленський #зе #зепрезидент2019 #зеленськийпрезидент #зеленскийпрезидент #зеленскийвперед #зепрезидент #зекоманда #зекоманда2019 #зеленськийнашпрезидент #зе2019 #президент #президентукраины #президентукраїни #президентукраины2019 #президентслуганароду #украина #????????????????????????
Ці зелені довбоклюї вчора в ДК Україна показали номер,нібито Трамп ,зв'язавшись по скайпу з Щелею,грає хєром на роялі,демонструючи " Ми с вами на одной волне". Боже,яка ж ссцянина! pic.twitter.com/yWuzqADWl0
— свічка (@svecha62) December 16, 2019
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