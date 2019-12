Играл на рояле без штанов: «Квартал 95» потроллил Трампа

Актеры студии «Квартал 95» на концерте 15 декабря показали номер, в котором высмеяли американского президента Дональда Трампа, изобразив его играющим на рояле без штанов.

В социальных сетях появились видео отрывков с концерта. Так, в номере Дональд Трамп якобы звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.

Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут «не очень». Он просит Зеленского одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте.

Чтобы доказать, что «он на одной волне» с коллегой из Украины, Трамп снимает штаны и начинает играть на рояле рождественскую мелодию. По всей видимости, Трамп играет на рояле в таком виде, в знак солидарности со старым архивным номером Зеленского в «Квартале», где он делал точно так же.

View this post on Instagram

Квартал сделал номер, где Трамп играет на пианино. Никто не может так стебать Владимира как квартал. ???????????? @yuri_velikiy @zelenskiy_official @mrszelenska.daily #зеленский #зеленський #владимирзеленский #володимирзеленський #зе #зепрезидент2019 #зеленськийпрезидент #зеленскийпрезидент #зеленскийвперед #зепрезидент #зекоманда #зекоманда2019 #зеленськийнашпрезидент #зе2019 #президент #президентукраины #президентукраїни #президентукраины2019 #президентслуганароду #украина #????????????????????????

A post shared by ????Фан-Аккаунт Вовы???? (@zelenskiy_fan_blr) on Dec 16, 2019 at 12:02am PST

Ці зелені довбоклюї вчора в ДК Україна показали номер,нібито Трамп ,зв'язавшись по скайпу з Щелею,грає хєром на роялі,демонструючи " Ми с вами на одной волне". Боже,яка ж ссцянина! pic.twitter.com/yWuzqADWl0

— свічка (@svecha62) December 16, 2019

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обычно, когда выступают политики и, особенно, дипломаты, всё время приходится искать скрытый смысл, зачастую спрятанный глубоко между строк. Отсюда веер интерпретаций, иногда с прямо противоположным смыслом. Совсем иначе с военными, умеющими безэмоционально говорить то, что надо и не произносить слов-паразитов. Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ, брифинг для военных атташе иностранных государств 17.12.19.: «Северный Морской […]