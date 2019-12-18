Вова Соловьев, тебе нужно каяться. Каждый день …

* * *
Я хочу сказать тебе, Вова, в очередной раз, что я благодарен тебе за внимание, потому что если ты обо мне говоришь, тем более говоришь в таком, как тебе кажется, уничижительном тоне, значит, я тебя здорово достал.
Тем не менее, Вова, Страшный суд уже не далеко. И он для тебя будет действительно страшный.
Тем не менее тебе нужно каяться. Каяться каждый день.
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