Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году

Корикову
будут преследовать проблемы со здоровьем, так как в ее семье наследственно
имеется предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, а сама актриса
в меру своей творческой профессии также очень многое принимает близко к сердцу.
«В
ближайший год Елена будет очень обеспокоена переживаниями со стороны
родственников. Самое главное, что сейчас необходимо артистке, это тщательно психологически подготовиться ко всем превратностям судьбы, набраться сил и
терпения. Елене будет очень трудно справиться со всеми напастями морально, так
как она очень скрытная натура и никого не посвящает в свои переживания и
проблемы», – добавил Ермолаев.
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