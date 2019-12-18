Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году

Корикову

будут преследовать проблемы со здоровьем, так как в ее семье наследственно

имеется предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, а сама актриса

в меру своей творческой профессии также очень многое принимает близко к сердцу.

«В

ближайший год Елена будет очень обеспокоена переживаниями со стороны

родственников. Самое главное, что сейчас необходимо артистке, это тщательно психологически подготовиться ко всем превратностям судьбы, набраться сил и

терпения. Елене будет очень трудно справиться со всеми напастями морально, так

как она очень скрытная натура и никого не посвящает в свои переживания и

проблемы», – добавил Ермолаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 16 Дек 2019 в 2:41 PST

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обычно, когда выступают политики и, особенно, дипломаты, всё время приходится искать скрытый смысл, зачастую спрятанный глубоко между строк. Отсюда веер интерпретаций, иногда с прямо противоположным смыслом. Совсем иначе с военными, умеющими безэмоционально говорить то, что надо и не произносить слов-паразитов. Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ, брифинг для военных атташе иностранных государств 17.12.19.: «Северный Морской […]