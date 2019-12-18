Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году

18.12.2019, 6:42, Разное

Корикову
будут преследовать проблемы со здоровьем, так как в ее семье наследственно
имеется предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, а сама актриса
в меру своей творческой профессии также очень многое принимает близко к сердцу.

«В
ближайший год Елена будет очень обеспокоена переживаниями со стороны
родственников. Самое главное, что сейчас необходимо артистке, это тщательно психологически подготовиться ко всем превратностям судьбы, набраться сил и
терпения. Елене будет очень трудно справиться со всеми напастями морально, так
как она очень скрытная натура и никого не посвящает в свои переживания и
проблемы», – добавил Ермолаев. 

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Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 16 Дек 2019 в 2:41 PST



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