После нас – тишина

Все, что нужно знать рано утром 18 декабря
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Последнее: Обычно, когда выступают политики и, особенно, дипломаты, всё время приходится искать скрытый смысл, зачастую спрятанный глубоко между строк. Отсюда веер интерпретаций, иногда с прямо противоположным смыслом. Совсем иначе с военными, умеющими безэмоционально говорить то, что надо и не произносить слов-паразитов. Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ, брифинг для военных атташе иностранных государств 17.12.19.: «Северный Морской […]
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