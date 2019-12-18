Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны у Курил, сообщили в МИД Японии.

NHK сообщил, что задержаны суда из Хоккайдо. Российский источник подтвердил, что «на них проводится досмотр». Источник в правительстве Хоккайдо сообщили, что рыбаки ловили осьминогов в соответствии с договоренностями между двумя странами.

Позднее стало известно, что восемь японских судов занимались выловом краба у архипелага Хабомаи. Пограничники, которые проводили досмотр, усомнились в том, что улов, указанный в бортовых журналах, соответствует фактическому улову, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

Японские суда направлены в Южно-Курильск.

Япония по дипломатическим каналам потребовала от РФ вернуть их в порт приписки.





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