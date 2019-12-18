Во Франции более 600 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы

Во Франции 17 декабря прошла третья общенациональная акция против пенсионной реформы. По данным МВД, на улицы по всей стране вышли 615 тысяч человек, из них 76 тысяч в Париже. Профсоюз CGT оценил число манифестантов по всей Франции в 1,8 млн человек, из них в Париже — 350 тысяч.

Фото: Наталья Данилова, для «Новой газеты»

Таким образом, согласно официальным данным, протестующим пока не удалось «усилить давление» на власть. Именно такое обещание они дали 11 декабря, когда премьер-министр Эдуар Филипп представил «контуры» пенсионной реформы.

5 декабря во время первой общенациональной забастовки полиция насчитала на французских улицах 806 тысяч человек (профсоюзы — 1,5 млн), 10 декабря — 339 тысяч (профсоюзы — 885 тысяч).

Сегодняшние манифестации, в которых впервые с начала протестов приняли участие все ведущие профсоюзы страны, прошли относительно спокойно. В Париже участники акции прошли от площади Республики до площади Нации, распевая песни с призывами к революции, требуя «такой же пенсии, как у полиции», «смены режима» вместо отмены льготных пенсионных режимов и отставки «Макрона, президента банкиров».

Фото: Наталья Данилова, для «Новой газеты»

Накануне в отставку вынужден был уйти Жан-Поль Делевуа, верховный комиссар по вопросам пенсий. Это связано с тем, что чиновник одновременно занимал посты в частных структурах, что запрещено законодательством. Газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что генеральный секретариат правительства Франции с 2017 года был осведомлен о том, что Делевуа нарушает закон о государственной службе и Конституцию.

Кроме того, в случае Делевуа речь идет о «конфликте интересов»: в частности, «министр пенсий» (этот ранг он получил в сентябре 2019) был администратором в частном учебном заведении для подготовки страховщиков. Одновременно министр занимал не менее десяти постов в различных структурах. Известно, что один из них, пост почетного президента think tank Parallaxe оплачивался в 5 тысяч евро ежемесячно (министерская зарплата Делевуа была 5,5 тысяч евро). При этом, согласно ранее звучавшим заявлениям президента и премьера, главные цели пенсионной реформы, которую курировал Делевуа, — довести минимальную пенсию до 1000 евро в месяц, сделать систему более прозрачной и справедливой, и, наконец, сбалансировать пенсионный фонд.

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Днем 17 декабря премьер-министр Эдуар Филипп пояснил об «абсолютной решимости» правительства довести реформу до конца. Тем не менее, 18 и 19 декабря премьер намерен встретиться с представителями всех значимых профсоюзов и обсудить новые уступки.

Напомним, забастовка против пенсионной реформы началась по всей Франции 5 декабря. Самым явным проявлением протестов пока остаются проблемы с общественным транспортом, так как работники государственной железнодорожной компании SNCF и парижской транспортной компании RATP являются одними из самых активных противников реформы, которая затрагивает их напрямую, предусматривая отмену 42 льготных пенсионных режимов.

Источник: Новая газета

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