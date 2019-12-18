Компания HP презентовала мышь Fingerprint с сенсором отпечатка пальца

Крупная американская компания HP (Hewlett-Packard) презентовала компьютерную мышь Fingerprint со встроенным в ней сенсором отпечатка пальца. Благодаря этой функции у авторизованного пользователя появляется возможность блокировки своего Windows-устройства и тем самым надёжной защиты его от злоумышленников.

В то же время внешне Fingerprint Mouse выглядит достаточно стандартно: чёрный матовый корпус, мягкое покрытие, возможность пользоваться как правшами, так и левшами. Компания HP уже давно не изменяет своей традиции создавать полностью симметричный дизайн своих устройств. Новая мышь работает через стандартное USB-подключение, а сенсор – с помощью функционала ПО Windows Hello.

В продаже Fingerprint Mouse появится в этом году, производитель оценил мышь в $49.

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