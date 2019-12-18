Компания HP презентовала мышь Fingerprint с сенсором отпечатка пальца

18.12.2019, 6:04, Разное

Крупная американская компания HP (Hewlett-Packard) презентовала компьютерную мышь Fingerprint со встроенным в ней сенсором отпечатка пальца. Благодаря этой функции у авторизованного пользователя появляется возможность блокировки своего Windows-устройства и тем самым надёжной защиты его от злоумышленников.
В то же время внешне Fingerprint Mouse выглядит достаточно стандартно: чёрный матовый корпус, мягкое покрытие, возможность пользоваться как правшами, так и левшами. Компания HP уже давно не изменяет своей традиции создавать полностью симметричный дизайн своих устройств. Новая мышь работает через стандартное USB-подключение, а сенсор – с помощью функционала ПО Windows Hello.

В продаже Fingerprint Mouse появится в этом году, производитель оценил мышь в $49.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Обычно, когда выступают политики и, особенно, дипломаты, всё время приходится искать скрытый смысл, зачастую спрятанный глубоко между строк. Отсюда веер интерпретаций, иногда с прямо противоположным смыслом. Совсем иначе с военными, умеющими безэмоционально говорить то, что надо и не произносить слов-паразитов. Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ, брифинг для военных атташе иностранных государств 17.12.19.: «Северный Морской […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика