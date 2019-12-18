Врач рассказал о болезнях 77-летнего Байдена

Опубликован отчет о здоровье 77-летнего кандидата в президенты США Джо Байдена.
Документ подписан профессором медицины Кевином О’Коннором, который наблюдает Байдена с 2009 года, передает РИА «Новости».
О’Коннор назвал Байдена «здоровым, активным 77-летним мужчиной». По мнению врача, Байден «достаточно здоров» для работы президентом США.
Рост Байдена – 1 м 82 см, вес – почти 81 кг, нормальное давление для него – 128 на 84.
В 1988 году у него выявили аневризму сосудов мозга, в связи с чем Байден перенес операцию. В молодости у него была аллергическая астма, но сейчас и эта проблема решена. В 2003 году ему удалили желчный пузырь. Сообщается, что у Байдена не было рака, за исключением небольших образований на коже, которые удалили хирурги.
Кроме того у бывшего вице-президента США наблюдаются мерцательная аритмия, повышенное содержание жира в крови, гастроэзофагеальный рефлюксный синдром и сезонная аллергия, а также проблемы с заложенностью носа.
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