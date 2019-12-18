Мнение: Я кремлебот. Сколько платят?

Валерий Розанов

Как стать кремлеботом? Все очень просто, если вы пишите объективно, не поливаете власть огульно грязью, позволяете себе критиковать Навального, будьте готовы к тому что в комментариях к вашим публикациям, вас будут называть- кремлеботом, путиноидом и тп.

Дополнительный аргумент, который используют чтоб зачислить меня в кремлеботы, это то что много лет назад я служил в КГБ. Да служил и продолжаю служить, хотя КГБ давно нет. Если среди читателей есть бывшие пограничники, они поймут почему я так говорю.

Я,человек, который сражается за каждого из вас, даже если вы об этом не просите, просто по другому не могу.

Я не сторонник Путина, скорее, оппозиционер, особенно после пенсионной реформы.

Но Навальный… все его «расследования» — типичный образчик геббельсовской пропаганды по принципу 60/40 — 60 % правды и 40 % лжи, а может и больше. Это типичное оружие либерастов…сторонников хаоса.

Имеешь доказательство- иди в прокуратуру. Нет-сопи в две дырки.Презумпция невиновности ,нет не слышали? Он, еще и Зурабова обвинил в том что на Украине Майдан случился. Таких антисоветчиков раньше в тюрьме учили правилам поведения. Может и сейчас слалом под шконками будет устраивать, горнолыжник с 35 летним стажем.

Но дело не в нем, а вас- он завладел вашим умом не заметно для вас.

Вы сидите перед монитором или смотрите в планшет, ни кто ничего вам на ухо не шепчет, вы просто читаете и думает что сами пришли к выводам Навального, вы думаете это ваш выбор. Нет!

Вы знаете, что за последние 2 года, созданны 4 информационных центра, для ведения информационной войны в России- в Финлядии, Эстонии, Чехии, Польше? Это воинские подразделения, их задача лишить население веры в будущее, ослабить социальные связи населения с властью. Это я вам кратко описал поставленные перед ними задачи хотя все сложнее.

У нас противостоит им информационный центр Министерства Обороны, созданный 4 года назад. Кибер войны не фантастика они идут! Просто счет бойцов идет не на убитых, а на потери. Перешли идеологически на сторону противника миллионы наших граждан, это наши потери. Перейдет большинство- война проигранна. Без бомб,без стрельбы. Такова реальность сегоднешнего дня.

И Министерство Обороны как и здравые силы в наших властных структурах понимают, что одним информационным противостоянием не победить. Если не будет реальной социальной защищенности граждан, справедливости в Судах, доступного бесплатного образования и здравохранения. Ни какие кремлеботы не помогут! Но есть депутаты и сенаторы которые копают сами себе яму, отрезая население от власти, своими законами которые могут вызвать дистабилизацию населения, которые по существу плюют в лицо миллионам патриотически настроенных людей.

Современная оппозиция это маргиналы, которым противен сам тезис успешный человек.

Маргинальная среда место где развивается нацизм и терроризм, и то и другое одного поля ягоды.

Теперь перейдем к самому интересному. Сколько мне, кремлеботу, за мои статьи платят?

Никаких статеек за деньги я не пишу, я высказываю свое мнение за которое мне никто не платит. Не

платят даже за то что мое мнение не совпадет с твоим. Потому что это твое, и мое мнение.

Скажу вам больше- Власти на наше мнение начьхать 100 раз.

А фабрики троллей? Да, я знаю такие фабрики. Но к государству они отношения не имеют, это своего рода пиар агенства, которые работают на деньги тех кто им платит. Вчера «топили» за Кремль, сегодня за Навального. Знаю лично несколько «троллей» которые там работают, работа тяжелая- надо выдавать на гора минимум пять статей в день, по 3000 знаков каждая, тогда будешь получать 45 тр в месяц. Другие получают за комментарии, 2-3 руб за комментарий. Попробуйте разместить 100 комментариев, тогда узнаете почем она копеечка кремлеботов.

А Запад платит лишь ключевым лицам. За чем им вам платить, если вы сами топите за Навального и Грудинина за бесплатно.

Все. Доклад окончен).

Валерий Розанов доктор психологии

PS

По поводу разоблачения Навальным, телеведущей Наили Аскер-заде. За ту гниль, которую льет на девушку Навальный… Ну за это по-мужски яйца бы ему оторвать вместе с его, оплаченной пиндосами башкой…

Для «наших» либерастов умная, красивая и богатая женщина — нонсенс. Даже просто умная и красивая. Для них Соболь и Новодворская — предел мечтаний.

http://zavtra.ru/blogs/ya_krem…

Источник: Конт

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