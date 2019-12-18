Мнение: Йеллоустоун. Переполюсовка. Цветовая оценка Воронежской области и Пакистана.

Доброго. Приветствую всех читателей блога.

Сегодня у нас возврат к привычной уже «цветовой» оценке территорий. Подошла очередь Пакистана — и одной из областей России. Строго по алфавиту наших АЭС — это Нововоронежская, то бишь, Воронежская область.

Коль скоро в исследовании появилась карта Волны мы, разумеется, будем рассматривать вновь оцениваемые территории не только с точки зрения алгоритма (его подробности здесь: https://cont.ws/@sahalara/8975… ); но и сверять их результат с уже раскрашенной «контурной картой».

Это, своего рода, очередная самопроверка.

Итак, Россия. Нововоронежская АЭС. Оценка Воронежской области.

В этот раз эмоции положительные.

I. Собственно АЭС.

Ну, о Нововоронежской АЭС хотя бы краем уха слышал почти каждый. Одна из мощнейших станций России; недавно получила знаковое расширение. Строительство первого энергоблока начато в далёком 1957 году, закончено в 1964. 210 МВт. Энергоблок честно отработал 20 лет и в 1984 его вывели из эксплуатации. В справочнике АЭС мира указана дата 1988 год — и может показаться, что остановка связана с Чернобылем, но это ошибка, в реале блок остановили за два года ДО «аварии». Первые советские реакторы были хоть и достаточно надёжны, но от совершенства всё ж таки далеки; так что остановку понять можно. Работы по дезактивации до сих пор не начинались (и это хорошо, признак того, что торопиться здесь некуда. Ну, по официальной версии чего-то там экспериментальное проверяют — может, и правда. Но проверяют уже тридцать пять лет. Понятно, денег лишних нет, времена были тяжёлые, но были и нормальные, тучные годы начала двухтысячных, а работы по дезактивации так и не начали). По нашей версии, это вполне логично. Блок просто ЗАКОНСЕРВИРОВАН — и может быть, при необходимости, запущен вновь. Ресурс, так сказать, не растрачен. В постапокалиптическое время выжать из него 210 МВт ещё лет на десять — это очень дорогого стоит; с демонтажом можно и не спешить. Впрочем, подлинное состояние дел на атомной оценить сложно, источники часто противоречат друг другу — как с датой остановки того же реактора, но на самом деле это относительно мелкий штрих. По факту — блок остановлен.

Второй блок начали строить в 1964, закончили в 1969. 365 МВт. Остановлен в 1990 году, отработал 21 год, что для первых реакторов также нормально.

Ровно таже ситуация, очень напоминающая консервацию на «черный день».

Третий и четвёртый блоки — «близнецы». Начали их строить в 1967, закончили, соответственно, в 1971 и 1972 годах. Оба по 417 МВт. Третий совсем недавно, в 2016 остановили (законсервировали?), четвёртый работает до сих пор. Его также останавливали в 2017 году, в результате модернизировали, установив новейшую систему аварийного охлаждения. Для реакторов ВВЭР-440 такая система установлена впервые. В специально построенном здании установлены четыре гидроёмкости с борным раствором, для нештатной ситуации в активной зоне реакторной установки. Абсолютно правильный ход. И с точки зрения грядущего катаклизма — и с точки зрения перестраховки «на всякий случай, мало ли что». Также был произведен обжиг корпуса реактора, заменены системы контроля и автоматики, произведен ремонт оборудования реакторного и турбинного отделения.

Официальный срок эксплуатации продлили на 15 лет (по факту, легко отработает и 30).

Это — уже ОЧЕНЬ хороший знак для АЭС.

Пятый энергоблок.

Заложен в 1972 (а не в 1974, как говорит справочник АЭС мира), закончен в 1980, мощность в 1000 МВт. Больше, чем третий и четвёртый вместе взятые. Работает до сих пор.

Нюансы их отличий мы опустим, отметим только ТРОЙНОЕ резервирование систем и оборудования, имеющих отношение к безопасности АЭС.

В 2011 году срок эксплуатации — после соответствующих мероприятий — также продлили на 25 лет.

Ещё один хороший знак для прилегающих территорий.

Далее у нас Нововоронежская — 2 (по другим классификациям — шестой и седьмой энергоблоки). Мы, дабы лишнего не размазывать, также примем номера шесть и семь Нововоронежской.

Это также «близнецы». Реакторы — НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 3+.

Мощность — по 1200 МВт; более мощных блоков в России не существует.

Здесь — всё великолепно. К сожалению, в этой надёжности есть и минус — энергоблоки 3+ в нашем ракурсе можно ставить и в «Серой» зоне. То бишь, там, где не исключён временный подъём воды в пределах 15-20 метров. Подчеркну, не ожидается — а НЕ ИСКЛЮЧЁН. Такого же качества реактор запустили под Питером.

Итак, по АЭС территория явно не относится к уничтожаемым — но полностью исключить угрозу нельзя.

Смотрим остальные пункты алгоритма.

II. Развитие инфраструктуры.

Город развивается неплохо; и это радует. Относительно среднероссийских показателей — устойчивый плюс. Местное промышленное производство — устойчивый рост.

Транспортные проекты, промышленные проекты, Масловский индустриальный парк медленно, но прирастает — плюс ещё два, Нововоронежский и Бобровский — зарождаются, так сказать… Технополис в Рамонском районе.

В Воронеже буквально за несколько лет построили несколько гостиниц с большим числом номеров. Сейчас они полупустые: Ramada Plaza, Voronezh Marriot, Mercure Voronezh Cent

61 (шестьдесят один) строящийся жилой комплекс.

https://voronezh.cian.ru/novos…

Это также радует.

III. Социальная составляющая.

Если коротко — то чуть лучше, чем в среднем по России. Наши общие проблемы вы и без меня знаете. Они присутствуют и в Воронеже; но всё это в совокупности не является чем-то особо депрессивным; наоборот. Масштабное строительство жилых комплексов затрагивает и социалку (разумеется, в плюс).

IV. Особые факторы.

Воронеж, хоть и считается колыбелью российского флота, от побережья далеко. По нашей карте область получается безопасной — 155 метров над уровнем моря, никакие цунами ни с какой стороны сюда не дохлестнут. Некоторые проблемы горожанам создаст водохранилище — волна пойдёт на северо-запад, но тут мало что можно сделать… Предположу, что воду попытаются сбросить — хотя в условиях ожидающихся дождей и притока её из глубин это может не получится.

Духовский проран (в просторечии — прокоп) — не несёт особой угрозы, наоборот, способствует скорейшему оттоку воды.

Сейчас в Воронеже серьёзно говорят о метро. Скорее всего, стройка действительно начнётся.

Убежищ в Воронеже очень много (под кукольным театром, за Правительством, в старых дворах). По некоторым сведениям, на месте бывшего Первомайского сада (Благовещенский кафедральный собор, подземные лифты). Но информации о них нет. В 2019 Жириновский попросил проверить подземные убежища в городах. Воронежские чиновники отчитались, что у них всё в готовности.

И это также хорошо. Готовят те территории, которые имеет смысл готовить…

V. Вывод.

В полном соответствии с прочим «раскрасом» — у области устойчивый «Синий» цвет.

Вторым пунктом у нас (опять по алфавиту) — Пакистан.

Иногда спрашивают, почему я пропускаю некоторые страны?

Мы идём не по алфавитному списку стран, а по алфавитному списку атомных станций, которые не в каждой стране присутствуют.

Навскидку, по опубликованной уже аналитике, здесь должен быть синий цвет. Территория примыкает к району, который по нашему раскрасу безопасен (Иран, Индия).

Эта зона явно представляет собой интерес с точки зрения выживания после Катастрофы.

Сразу можно спрогнозировать точки напряжения (передел влияния между различными группами Закулисы), военные конфликты и прочие социальные «закладки», активируемые кукловодами когда ситуация по каким-то причинам перестаёт их устраивать. Примерно тоже самое наблюдается во всех «ковчегах», кроме тех, что находятся под безраздельной властью одного клана (например, Швейцария). Вроде как нечто подобное наблюдается и в Пакистане. Но — проверим нашу оценку по пунктам.

I — Собственно атомные.

В Пакистане всего две АЭС. Или — целых две АЭС, тут как угодно. Сам факт того, что относительно небогатой стране разрешили отстроить ядерную энергетику (Саддам Хуссейн, к примеру, так и не смог пробить её ни за какие деньги); говорит о том, что территория страны подконтрольна. Каким образом этот контроль осуществляется мы сейчас оставим за скобками. Главное, что атомная энергетика там ЕСТЬ. И кстати, нарочитая, «патологическая боязнь» Запада террористических актов на собственных АЭС прямо расшибается о наличие этих двух станций. Напомню, теракт на АЭС имеет МИРОВЫЕ, ГЛОБАЛЬНЫЕ последствия. Но — западному персоналу в этом плане Европа и США, видимо, не доверяют, в своей рафинированной Европе старательно боятся отморозков с кухонными ножами, которые, понятно, могут всё захватить и взорвать большой гранатой. А вот забацать такое же чудо техники для Пакистана — легко. Здесь же офигеть какая спокойная зона. Персонал прошаренный, в чалмах, как Хоттабычи, много надёжнее европейского)). Террористов, видимо, нет совершенно, ядерными ударами соседняя Индия не угрожает (в Индии, кстати, те же западные компании также строят атомные, уже под прицелом ракет Пакистана)))), и вообще, место выбрали — прям зашибись. Где ты, обдолбанная Грета? Пакистан — это ж не какая-нибудь дикая Голландия, где дорабатывает атомное старьё, построенное пятьдесят лет назад — и по прежнему очень нужна дешёвая энергия…

Такая рокировка очень хорошо показывает, насколько на самом деле фиктивны страхи и локальной ядерной войны, и карманного для Кукловодов терроризма.

Ничего они не боятся ни в Пакистане, ни в Индии, ни в Южной Корее — где грозится ракетами Пухлый; не боятся, потому как ни один серьёзный конфликт без их благословения там не произойдёт, и никакой отмороженный смертник до АЭС не доберётся.

Террористы — это ИХ «ополчение». Кукловоды им платят, ими руководят, быстро ликвидируют много о себе возомнивших, поверивших в самостоятельность командиров (встречаются безбашенные, но живут недолго). Именно такие зачистки и подаются в мировых СМИ как беспощадная борьба Запада с Чёрным Халифатом. Впрочем, мы отвлеклись.

Итак, в Пакистане две АЭС.

Первую из них, Карачи, начали строить в далёком 1966, это ещё тяжеловодный реактор. «Бронзовый век» — но станция вполне себе промышленная. Закончили в 1971; реактор работает до сих пор. Мощность 137 МВт; для тех времён вполне приличная. В соответствующем по датам разделе «Ретроспективы» эта станция уже упоминалась; но мы продолжим её анализ.

Расположена она на побережье Индийского океана. Так и должно быть — это наиболее простой и дешёвый вариант строительства. Кукловодам нужно было подготовить местных специалистов, на одних «варягах» не продержишься; но начинать строительство с архисложных станций в горах — перебор. Практически везде это сначала побережье.

Обкатка спецов, соответственно, пошла с 1971.

А вот ВТОРОЙ БЛОК здесь начали строить только в 2015. И — сразу же и третий, в 2016. Каждый — по 1014 МВт. Это — охренеть какой масштаб; станция увеличивает мощность сразу в пятнадцать раз.

Оба блока пока не достроены; но решение о многом нам говорит.

Во-первых, в десятых годах — когда реально принималось решение о строительстве второго и третьего энергоблоков, Закулиса уже была уверена, что этот участок побережья — безопасен. Раньше, видимо, сомневались (и каждый, кто посмотрит на нашу карту Волны, согласится, что для таких сомнений были основания). Но — при ДЕТАЛЬНОМ расчёте, который априори был невозможен в 70-е, сомнения Закулисы оказались отброшены — иначе стройка бы не началась. По нашему прикиду получается тоже самое, но наш расчёт относительно примитивен.

И это — хорошая новость для жителей тамошнего побережья.

Во-вторых, такому решению могли поспособствовать тёрки с Китаем (если это не борьба нанайских мальчиков). То бишь, в ЮВА Закулису изрядно подвинули, и им поневоле приходится включать в территорию ковчега менее развитый и более рискованный регион.

— Да, но первый-то блок поставили вообще очень давно. Тогда ж ещё не знали, будет территория безопасна, или не будет?

— Именно так. Это была пилотная, относительно малая, дешёвая станция, позволяющая обучить персонал, сформировать местные компетенции — самая затратная по времени часть, её нужно начинать как можно раньше. Станция всё равно успевала отработать полный срок (и отработала), так что Кукловоды не потеряли ни единого фунта. Сорок четыре года ожидания — прежде чем АЭС решились расширять. Согласитесь, эта идея не настолько прорывная, чтобы размышлять сорок четыре года. Даже ВИКИ фиксирует несколько (безуспешных) телодвижений в эту сторону от пакистанской администрации. Но от желания и экономической целесообразности до воплощения в атомной энергетике достаточно далеко. Всё регулируется иначе. Совсем иначе. Здесь работает логика постапокалипсиса.

Смотрим. Всё — чётко по алгоритму. Первый блок построен ДО водораздела 1977-1980; пока ещё были возможны любые решения. Второй и третий — вот только что, когда уже подгорает, когда расчёты позволили спрогнозировать мельчайшие детали вторичных и третичных волн…

Всё так и должно быть.

Вторая АЭС называется Чашма.

Там — четыре энергоблока. И собираются строить пятый.

Первый начали ваять французы в 1971.

Чашма, это уже горы, и место выбрали очень далеко от побережья. Классический Ковчег, в любом раскладе, там не нужно высчитывать вторичную волну. Неплохое место; в Швейцарии всем явно не разместится, нужны территории. Ну, в нашей логике решение оправдано. Апробировались на Карачи и, не рассусоливая, начали оборудовать Ковчег уже в горах. А что по этому поводу скажет официальный здравый смысл? Промолчит, конечно. Я же сам с собой разговариваю))). Видимо, побережья в стране закончились, и хватило их только на одну дешёвую станцию))). По экономике — навскидку — выбрали уникальный по тупости район. Это горы, на Инде нужно спецом оборудовать водохранилища — что обошлось местным в дополнительные 400 миллионов долларов (по курсу 70-х). В стране денег вот прям завались, жируют, чё не потратится? Километров двести до спорных территорий, из-за которых и бодается с Пакистаном Индия… Вы б ещё в самом Кашмире станцию построили. Локальная ядерная война, это ж планетарный ужас… В 1998, на полигоне Чагай Пакистан испытывает ядерное оружие — сразу несколько зарядов; но на строительстве это никак не скажется. Наоборот — почти сразу за испытаниями здесь развернут строительство ещё трёх энергоблоков.

Люблю такие станции)). Экономика — в минусе; здравый смысл — в минусе; страховка от террористов и военных действий — в анусе.

И что же сказали банкиры? Выдали ребятам льготные кредиты))).

Изумительное решение.

А что получается по нашей версии?

Здесь как раз всё логично. Имея уверенные рычаги управления Пакистаном и понимая, что часть территории страны однозначно является Ковчегом, Закулиса в 1966 начинает строительство пробной АЭС, выбирая самый дешёвый вариант на побережье. И ставит в Карачи простенький, но надёжный канадский реактор.

В 1970 процесс уже пошёл, выбирается место под ковчег (в это время там, в горах, планируют создавать полноценный кластер), и французы стартуют своё строительство (пока что плотин водохранилища). Австрийцы начинают развивать здесь горный туризм.

Но — в 1976, после смерти Мао, состоялось эпохальное соглашение между США и КНР, по которому производства можно перебазировать на материковую часть наиболее безопасной зоны. Всё это подробнее расписано здесь — https://cont.ws/@sahalara/1462… .

Ситуация изменилась; в Китае можно строить ПОЛНОЦЕННЫЙ промышленный ковчег. Но — Закулиса осторожничает (и правильно); работы над водохранилищами продолжаются, ещё неизвестно, как всё повернётся с Поднебесной.

Договорённости с коммунистами проходят стадию обкатки и гарантий — вершиной их будет короткая война между социалистическим Вьетнамом и социалистическим Китаем. Но ещё до начала военных действий (февраль 1979) США, убедившись в серьёзности намерений КНР, приказывают французам свернуть работы. Те всё послушно исполняют. Австрийский горно-лыжный продолжает своё воплощение — но — туризм в масштабе «не пошёл» (а рычаг привлечения капиталов хороший). И работы над атомной станцией в горах Пакистана заморожены на неопределённый срок.

Почему?

Так ресурсов на всё не хватает. Обозначился новый приоритет, надо тащить наиболее клёвую часть планетарного Ковчега — собственно Китай. Туда и перебазируются все силы Запада. А Пакистан, как глубокая периферия (это ковчег, но его изрядно потрясёт) — оставлен до лучших времён, это вариант третьего уровня. До него доходят руки только в самом конце столетия.

В 1993 стройка в горах возобновляется, теперь её ведут уже китайцы. Стоит отметить, что в их собственной стране на тот момент запущены всего две АЭС. Циньшаньская и Дайябейская (Гуандунская). Обе, как полагается для стартовых, прибрежные.

Самое время коммунистам помогать братскому Пакистану горы осваивать…

— Стоп, он же капиталистический.

— Значит, единоверцам Пакистана…

— Стоп, там же мусульмане.

— Ну, просто, Пакистану, почему бы не помочь? Люди-то везде хорошие… А в Китае уже рай, 1993 год на дворе…

Мы наблюдаем сплетение экономик стран будущего ковчега воедино (разумеется, с благословения Запада).

В 1998 Пакистан испытает ядерное оружие — на границе с Индией идут карнавальные, агрессивные пляски военных — (это я о их театральной смене постов), но — жупелы никого не интересуют. Кукловоды прекрасно знают, как НА САМОМ ДЕЛЕ начинаются войны (и кто их начинает), и бутафорией их не отвлечь. Собственно, с их ведома её и проецируют.

Опять отвлёкся. Вернёмся к формальностям.

Первый блок АЭС Чашма начат в 1993 году. Закончен в 2000; 325 МВт.

Второй блок — начат в 2005. Закончен в 2011, 325 МВт.

Третий блок и четвёртый блоки начаты в 2011. Закончены в 2016 и 2017 соответственно. Оба — по 340 МВт.

Разумеется, никто и ничего не собирается здесь останавливать. Уже оформляется пятый блок. Зелёные Греты идут в жопу.

Вывод по АЭС. Территория Пакистана вполне благополучна. Синий — или голубой цвет.

II — Инфраструктура прилегающих районов. Экономическое развитие.

Страна — откровенно сельскохозяйственная. Доминирующий злак — пшеница. И развитие здесь соответствующее; почти калька с Украины. Напомню; РЕАЛЬНЫЙ контроль Кукловоды над страной получили достаточно давно. Да они его, собственно, никогда и не упускали — были только редкие взбрыки, почти бескровные попытки сбросить англосаксонское ярмо; получение формальной независимости — и противопоставление Пакистана остальной Индии. Для этого англосаксы раздули, как могли, религиозные тёрки в традиционно терпимой к чужим вероисповеданиям Индии, и разделили её на несколько частей. Агрессивное противостояние, на тлеющие угли которого время от времени плещут строго отмеренную порцию финансового бензина, не позволяет местным перехватить бразды правления всерьёз. Взбрыкнувших тут же сомнут соседи. Не позволяет в принципе.

Также разжигали войну Ирана с Ираком, раздувая шиито-суннитские страсти, ломая взлёт непокорного Саддама; также шатали власть Милошевича — накачивая деньгами мусульманское Косово, а до этого противопоставляли сербам хорватов — (это один народ); а до этого окатоличивали Польшу (сейчас это проделывают с Украиной)… Методы Кукловодов не меняются столетиями, поскольку они оптимальны. Разделяй единое целое, стравливай в грызне — и спокойно властвуй.

Именно это произошло и с Пакистаном.

Лирическое отступление было необходимо, чтобы подчеркнуть — территория (для колонизаторов) — абсолютно не родная. Населена туземцами. Но туземцы, как бестолковая рабочая сила, их вполне устраивают. Если они сохранят лояльность — будут на бывшей своей земле работать на господ. Если попытаются взбрыкнуть — как когда-то сипаи — их размажут, да ещё и не английской кровью, активно поучаствуют индийские войска.

Соответственно и развитие. Страна — откровенно сельскохозяйственная. Серьёзных квалификаций в туземной массе нет, они им не полагаются. Исключение — малая, избранная для обслуги высокотехнологичных производств прослойка, которую противопоставляют основной массе населения, и которая крестьянам «уже не родная».

При этом — на своём уровне и в своей нише страна развивается весьма неплохо. Со времён колониализма население возросло втрое, а производство вчетверо. Голода там давным давно нет, хотя серьёзной промышленности тоже.

А в последние годы — мы наблюдаем энергетический рывок. Причём в ракурсе именно постапокалиптических, «зелёных» технологий.

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/L…

Больше двадцати ветровых станций — мощные, от 50 МВт. Ещё столько же проектируются и строятся. Много и солнечных — несколько уже запущенных, остальные на подходе. Есть и совсем «экзотические», типа на сахарных заводах, но там мощности поменьше.

Всё это также прекрасно согласуется с синим цветом.

Ковчег ни в каком раскладе не должен остаться без электричества…

III Социальный аспект.

Со времён, когда здесь бывал апостол Фома, в Пакистане не так уж много изменилось.

Те же родо-племенные устои; та же патриархальность — изысканно сдобренная плодами цивилизации. Плодами; но не умением их создавать. Речь не идёт о продуктах — имеются ввиду промышленные товары сложнее грузовиков.

Таким образом экономика страны намертво встроена в упряжку глобалистов. Конницей, даже верблюжьей, нынче много не навоюешь.

Обучение детей соответствующее статусу. То бишь — в большинстве своём никакое; но прозападная прослойка имеет возможность обучать умелых холуёв.

Настрой народа вполне прозападный (хотя и пророссийский тоже). Главное, что они не настроены к белым агрессивно. Агрессия направлена против индийцев. Здесь — своя «Галиция»…

Напомню, что когда-то Пакистан и Индия были частями единой страны…

ЛГБТ-шный маразм Пакистана, разумеется, не коснулся. И это тоже превосходно ложится в пазл; разрушать здесь семьи Закулисе незачем.

Все признаки «Синей» зоны.

IV — Что-то особенное.

Пакистан переносил столицу.

Из Карачи (где, вполне логично, и ставили первую АЭС), она переехала в Исламабад — с достаточно мутной аргументацией. Но — это полбеды. Оказывается, Исламабад строили с нуля! Сразу, как столицу. И это уже очень напоминает нам Сингапур, Бразилиа и прочие Гонконги…

Нет, резоны к такому действу, разумеется, нашлись. Мол, столицу надо перевести подальше от моря — где она может быть захвачена внезапным ударом — я просто офигеваю от этой логики. Сколько столиц у моря за последние сто лет «захватили внезапным ударом»? Кто захватил? А за двести? Ну, да ладно. Запуганные потенциальной войной пакистанцы выбрали «спокойное» место в горах, одним из ПРЕИМУЩЕСТВ которого было объявлено близость к спорным с Индией территориям — к штату Кашмир. Там ваще впритык.

Я не против того, что в чём-то это преимущество. Наверное. Если прокачивать милитаристскую модель. Но тогда уже и порт Карачи не показывайте как недостаток. Вы — или бойтесь конфликта с супостатом; или не бойтесь. А не так, что здесь я его боюся — а тут ровно такая же хрень — это преимущество.

Город-то надо СТРОИТЬ. Это — ДОРОГО. ОЧЕНЬ ДОРОГО.

Кстати, а где он построен? Есть ли ещё аналогии с Бразилиа?

Да, есть. Решение о переносе столиц принято с лагом в несколько месяцев. Ну, так совпало)))).

И это — тоже горное плато. Опять — очень далеко от моря, высота пятьсот метров, фактически предгорья Гималаев.

Вот на хрена им было туда лезть?

Передислокацию ещё можно было бы как-то понять, если бы ребята затеяли сие сразу после разделения 1947. Но Карачи всех устраивал больше двенадцати лет. А потом — вдруг — они неожиданно прониклись… Мол, столица-то у нас — возле океана… Где это вообще видано?)))))

Пишут, что в долине Инда люди жили и до строительства. Конечно, жили. Они почти по всей планете живут — где вода есть. Но — ГОРОДА ВЫРАСТАЮТ только на удобных местах, на торговых путях, имея серьёзные бонусы к развитию. Ну, или постоянную подпитку финансамиресурсами от решивших отстроиться «вопреки» здравому смыслу.

На месте Исламобада люди действительно жили тысячи лет. Но — ГОРОДА ТАМ НЕ ВЫРОСЛО. Место неудачное — в отличие от прошлой «попытки», от крупного порта Карачи. Горы — Гималаи — глушь. А давайте построим там столицу? А давайте!

И построили!

И теперь ещё и атомную станцию на пять реакторов в этом же районе мастырят.

Я не знаю, как это комментировать с точки зрения обычной экономики. Каких-то волшебных ресурсов там нет, промышленности тоже, страна сельскохозяйственная. Вот зачем?

Но…

Если мы рассмотрим сие событие с нашего ракурса — всё становится на свои места. Стартовое решение — начало семидесятых. Договорённости с Китаем ещё нет. Возможности построить полноценный технологический кластерковчег на материке, соответственно, тоже. Закулисе приходится довольствоваться «обрывками», теми территориями, которые она реально к тому времени контролирует. Их много; но все они относительно малы, все раздёрганы, не сливаются в единое целое. А это ОЧЕНЬ плохо для постапокалиптической экономики. Почти приговор.

Швейцарский кластер, Патагонско-Бразильский кластер, кусочек Индии, кусочек Пакистана, островные «тигры» ЮВА, Япония, Южная Корея… Везде идёт работа, везде начинают предварительную подготовку — И ВОТ ИМЕННО В ЭТИ ГОДЫ ПАКИСТАН, ТАК ЖЕ КАК БРАЗИЛИЯ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ПЕРЕНЕСТИ СТОЛИЦУ.

Конечно, самостоятельно. Он же весь из себя суверенный. Сам и деньги на это нашёл, ага. И инженеров. И архитекторов. Что? Там греки работали? Ну, случается иногда. Всё равно сам.

Кстати, хороший город получился… Сейчас под два миллиона человек. И рядом вторая опорная точка кластера, Равалпинди… Сейчас — три миллиона.

Но почему ж тогда Исламабад не вырос до размеров какого-нибудь Токио?

Ведь горы, под Волну не попадёт, почему всерьёз не развернуться?

Так место всё же не совсем удачное. Его там МАЛО. Взято в работу от безысходности — с Вьетнамом и Китаем ну совсем тогда не получалось. А как только получилось (1976-1978 переговоры США с КНР) — интерес к плато Исламабада сильно уменьшился. И атомную там перестали строить; и новую столицу бросили на самотёк. Она сама и «развивалась». На не слишком удачном месте (с точки зрения логистики столицы, не Ковчега) — но процесс уже пошёл…

И — дождалась таки своей очереди. Сейчас Кукловоды подтягивают и «третью линию окопов», и такие вот окраины. Время пришло.

Думаю, в ближайшие годы город будет развиваться достаточно быстро; во всяком случае, логика нашего исследования предполагает именно такой сценарий. Косвенно это уже подтверждается строительством неподалёку атомной станции…

Сложно сказать, связано сие с каким-то реальным конфликтом между группировками «Китай» и «патриоты США» — последние, это та часть североамериканских элит, которая прикипела к своей земле и никакого глобализма (ценой уничтожения США) не приемлет. Действительно там происходит торговая война — или это только способ закуклить, замкнуть на самоё себя экономику будущего Ковчега, по новостям не скажешь. События будут развиваться в одном и том же ключе в обоих сценариях.

Но — у нас с вами задача сейчас не глобальная. Всего лишь подвести итог цветности четвёртого пункта.

Знаменитый Мохенджо-Даро также расположен в Пакистане, как и многие другие свидетельства того, что эти территории пережили очень многое…

И это опять — устойчивый «Синий» цвет. (Туземцев не требуется менять, пока они покорны. Поэтому не «Голубой»).

V — Вывод. Территория всей страны имеет устойчивый синий цвет.

Для желающих поучаствовать в проекте —

4100 1408 4890 512 яндекс-кошелёк.

сбербанк 4817 7601 5527 4305 Александр Викторович.

Pay Pal [email protected]

И спасибо тем, кто поддерживает.

Вопросы и консультации в личке с оплатой не связаны никак.

https://www.google.com/maps/d/…

Ссылка на карту. Значки отключаются на настройках слева.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обычно, когда выступают политики и, особенно, дипломаты, всё время приходится искать скрытый смысл, зачастую спрятанный глубоко между строк. Отсюда веер интерпретаций, иногда с прямо противоположным смыслом. Совсем иначе с военными, умеющими безэмоционально говорить то, что надо и не произносить слов-паразитов. Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ, брифинг для военных атташе иностранных государств 17.12.19.: «Северный Морской […]