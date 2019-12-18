Мнение: О невероятном переобувании рядового Шамсутдинова, стрелявшего в своих

Честно говоря, люблю я профессиональную работу хорошего адвоката. Особенно в книжках и фильмах, где он, как правило, сражается с большим злом, защищая маленького человека.

А вот в реальной жизни, где практически нет ни строго чёрного, ни стопроцентно белого, такая работа порой вызывает очень… смешанные чувства. Особенно, когда смотришь на неё со стороны, а не с позиции защищаемого. Вот как в этом случае.

Вы ещё не успели забыть, кто такой солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов?

Дело его вышло громким, а история – ужасной. Однажды вечером 25 октября в одной забайкальской в/ч вернувшийся из караула рядовой Шамсутдинов внезапно застрелил двоих офицеров, а после скомандовал сослуживцам лечь и добивал их одиночными выстрелами — всего тогда были убиты восемь человек. На допросе он объяснял это установившейся в части «дедовщиной», частыми унижениями и вымогательством денег. Тогда ему многие не поверили, а Минобороны официально отрицало…

Теперь, со слов адвоката выясняется, что «неуставные отношения» в той части всё же имели место. «Следователи проверили слова Шамсутдинова по поводу неуставных взаимоотношений, и выяснили, что [описанный им на допросе] эпизод был. Не только Рамиль, но и еще несколько солдат являются потерпевшими», – заявил один из адвокатов, Руслан Нагиев, использовав для этого всю мощь социальных сетей. Они, как известно, не сильно подчиняются Закону о СМИ, а резонанс дают подчас даже больший, чем ТВ и радио вместе взятые.

Таким образом, обвиняемый в массовом убийстве официально стал потерпевшим. Грамотный фокус со стороны адвоката, нельзя не признать. И хотя от наказания Рамиля Шамсутдинова такой трюк не освободит, выбор меры может оказаться не столь суровым. Теоретически.

Если же продолжить теоретизировать в таком ключе, можно ведь и обвинение переквалифицировать на менее тяжкое. Например, на превышение пределов необходимой обороны… Хотя восемь убитых от этого не перестанут быть мёртвыми. Но им ведь уже всё равно?

А вам нравится, когда ловкими приёмами адвокат превращает, например, убийцу в жертву?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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