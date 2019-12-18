Египет обещал не прекращать поддержку Хафтара в Ливии

Египет продолжит поддерживать Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара, сообщил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Он призвал не сравнивать действия Египта с «негативным вмешательством», подчеркнув, что такая поддержка – «это позиция Египта уже на протяжении пяти лет». Каир считает, что только силы Хафтара «могут быть ответственны» за сохранение Ливии.

Ас-Сиси подчеркнул, что Египет поддерживает национальное государство, а не превращение Ливии в «страну вооруженных и экстремистских группировок», передает РИА «Новости».

Напомним, Турция направила спецназ на помощь противникам Хафтара – правительству национального согласия премьера Ливии Фаиза Сараджа.

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