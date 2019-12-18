Эксперты назвали 6 вещей в доме, которые могут приглушать сигнал Wi-Fi

Пользование беспроводной связью давно стало насущной необходимостью для каждого гражданина. Однако в доме или квартире сигнал Wi-Fi может быть слабым из-за субъективных причин, эксперты назвали 6 вещей, которые могут приглушать его.

В первую очередь, слабее сигнал становится из-за обилия металлических поверхностей и мебели. Для того, чтобы пользоваться связью без проблем, лучше устанавливать маршрутизатор как можно дальше от подобных предметов с обилием металла. Не меньшим препятствием могут быть и стены из камня или кирпичные, тем более, что в современных дизайнерских решениях довольно часто используются именно такие материалы в отделке. Для избежания помех Wi-Fi-устройство следует размещать на открытом пространстве. Препятствуют его хорошему прохождению зеркала, поскольку они могут отражать сигналы.

С приближением новогодних праздников качество интернет-соединения в планшетах и прочих гаджетах может падать не только из-за увеличения количества пользователей. Причиной ухудшения связи может стать обилие елочных гирлянд, поскольку они способны к генерации магнитного поля на той же частоте, что и роутер. Микроволновая печка также работает на аналогичной частоте, что и Сеть, потому интернет будет работать со сбоями в случае, если его размещение находится в зоне действия этого кухонного электроприбора. Чтобы исключить такое воздействие роутер необходимо установить выше, чем СВЧ-печка.

Распространенные приборы, мешающие работе беспроводной сети, это стиральная машина и холодильник. Причем в первом случае причиной снижения мощности Wi-Fi может стать даже циркулирующая вода. Потому, выбирая место для установки маршрутизатора для работы в интернете через беспроводной доступ, необходимо учитывать все эти аспекты.

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