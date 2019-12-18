Венгрия потеряла из-за санкций против РФ миллиарды долларов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, сколько миллиардов долларов потеряла его страна из-за европейских санкций против России.

Сийярто сообщил, что с момента введения санкций «было потеряно 8,5 млрд долларов». Он подчеркнул, что РФ для Венгрии была «вторым по величине торговым партнером», так что страна «потеряла очень много экспортных возможностей», передает ТАСС со ссылкой на RTVI.

При этом министр заверил, что Будапешт всегда соблюдал единство позиции ЕС по антироссийским санкциям и не собирается его нарушать, хотя санкции «очень усложняют работу» и политически, и экономически.

Напомним, Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России.

Сийярто считает, что необходимо поддерживать прагматичный, основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Россией.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обнажение тела практически во все времена считалось постыдным занятием. Тем не менее, многие психологи говорят, что это самый простой способ привлечь внимание к своей персоне, и у кого-то это действительно получается. Однако реакция может быть разной – как положительной, так и совершенно противоположной. Участник шоу «Песни» на телеканале ТНТ Павел Руденко поделился своей точкой зрения. […]