Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности

«Светлана
наконец-то расстанется со своим прошлым и сможет выдохнуть весь негатив. Этот год для нее был действительно сложный,
событийный и не все, что происходило вокруг, приносило ей радость и улыбку. Она
пережила много стрессов на фоне семейной ситуации, разлад брака ее детей и
непростые отношения с домочадцами. Все это будет в прошлом, так как новый год
принесет ей много положительных эмоций», – предсказала потомственная ведунья Саона.
В
финансовом плане будущий год принесет Бондарчук хорошую прибыль. Ей нужно не
бояться вкладываться в новые проекты. Что касается здоровья, тот тут ясновидящая
посоветовала Светлане следить за собой. «Этот год может быть опасным», —
сказала Саона.
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