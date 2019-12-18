Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности

«Светлана

наконец-то расстанется со своим прошлым и сможет выдохнуть весь негатив. Этот год для нее был действительно сложный,

событийный и не все, что происходило вокруг, приносило ей радость и улыбку. Она

пережила много стрессов на фоне семейной ситуации, разлад брака ее детей и

непростые отношения с домочадцами. Все это будет в прошлом, так как новый год

принесет ей много положительных эмоций», – предсказала потомственная ведунья Саона.

В

финансовом плане будущий год принесет Бондарчук хорошую прибыль. Ей нужно не

бояться вкладываться в новые проекты. Что касается здоровья, тот тут ясновидящая

посоветовала Светлане следить за собой. «Этот год может быть опасным», —

сказала Саона.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 17 Дек 2019 в 4:42 PST

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