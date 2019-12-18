Светлану Бондарчук предупредили о серьезной опасности

18.12.2019, 4:12, Разное

«Светлана
наконец-то расстанется со своим прошлым и сможет выдохнуть весь негатив.  Этот год для нее был действительно сложный,
событийный и не все, что происходило вокруг, приносило ей радость и улыбку. Она
пережила много стрессов на фоне семейной ситуации, разлад брака ее детей и
непростые отношения с домочадцами. Все это будет в прошлом, так как новый год
принесет ей много положительных эмоций», – предсказала потомственная ведунья Саона. 

В
финансовом плане будущий год принесет Бондарчук хорошую прибыль. Ей нужно не
бояться вкладываться в новые проекты. Что касается здоровья, тот тут ясновидящая
посоветовала Светлане следить за собой. «Этот год может быть опасным», —
сказала Саона.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 17 Дек 2019 в 4:42 PST

 



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