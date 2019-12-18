Археолог обнаружил неизвестный тип часов на мозаике II века

18.12.2019, 4:04, Разное

Изучая древние изображения, польский археолог увидел особенные солнечные часы на мозаике, созданной во II веке. В ходе исследования он нашел восемь древних научно-измерительных приборов, неизвестной ранее конструкции.
Таинственные предметы учеными определялись как масляные лампады или колонны, теперь же они получили свое собственное название. Размещались часы в различных местах. Так, одно изображение профессор Марек Ольшевски отыскал на мозаике, которая украшала церковь Санта-Чечилия-Трастевере, созданную в Риме во времена правления папы Пасхалия I (817-824 гг. н.э.). Другое было найдено на карте Мадабы, древнейшей напольной мозаике с изображением Святой Земли, датируемой VI веком нашей эры. Сейчас она хранится в церкви Святого Георгия в Иордании.

Третьи часы были обнаружены в турецком Мерсине. Во II-III веках н.э. он назывался Тартус, когда на колонне была выполнена мозаика с их изображением, а рядом ворона, которую прогоняет человек. Птица тогда считалась предвестником несчастий.



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