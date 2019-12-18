Мнение: Россия ввела дополнительные санкции против Украины

Правительство РФ сегодня расширило санкции против украинских товаров.
Полный текст документа тут http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912170054?index=3&rangeSize=1
Надо понимать, что это также является оценкой "позитивных перспектив" после саммита в Париже.
PS. Сенат США сегодня принял оборонный бюджет, где разрешается накладывать санкции на европейские компании участвующие в строительстве "Северного Потока-2" и "Турецкого потока". Как не трудно догадаться, это еще сильнее улучшит отношения США с ЕС и Турцией. России данное решение грозит дополнительными сложностями на завершающих этапах проекта, ради чего собственно и принимался пункт о санкциях против "СП-2". Как представляется, в краткосрочной перспективе проблемы для РФ эти санкции создадут, но в долгосрочной перспективе издержки подобного давления на Европу перевесят эти выгоды.
Источник: Colonel Cassad
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