Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, сообщил глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Он рассказал иностранным военным атташе, что в Сирии проведена «повторная апробация» Су-57, «все запланированные задачи успешно выполнены», пишет «Красная звезда».
Герасимов сообщил, что РФ не планирует наращивать военную группировку в Сирии, там уже достаточно российских сил для эффективной помощи сирийской армии в борьбе против террористов, передает РИА «Новости».
Дополнительные подразделения военной полиции привлекли, так как после освобождения Заевфратья и турецкой операции в Сирии вырос объем выполняемых задач, сказал глава Генштаба. Привлечение дополнительных подразделений – временная мера.
Герасимов сообщил, что за полтора года в Сирию вернулось более 495 тыс. беженцев. В места довоенного проживания вернулось 1,3 млн внутренних переселенцев.
Напомним, истребитель Су-57 в реальных боевых действиях в Сирии полностью подтвердил все свои характеристики.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Прекрасное на канале иностранных агентов из "Мемориала".Некий "поэт" Александр Дельфинов решил возвысить свой голос против роста популярности Сталина в российском обществе. Вот примерно так выглядит современный антисталинизм. Видео очень показательное и уже само по себе служит лучшей рекламой товарища Сталина. Рекомендую к распространению для демонстрации лица современного антисталинизма в целом и "Мемориала" в частности. Источник: […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Девятый класс СИЗО / 28 октября
- Мнение: Женское преимущество / 11 марта
- Мнение: «Википедия» напряглась / 7 ноября
- Мнение: Испанская росгвардия / 22 октября
- Мотоциклы KTM будут производиться в Китае / 15 декабря
- Медицина и здоровье: Ученые узнали, как работа влияет на облысение / 25 октября
- Мнение: Почему в России нет единства? / 4 ноября
- Новые данные о меланоме: рак кожи может возникать из пигментных клеток, находящихся в волосяных фолликулах / 4 ноября