Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии

18.12.2019, 3:51, Новости дня

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, сообщил глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он рассказал иностранным военным атташе, что в Сирии проведена «повторная апробация» Су-57, «все запланированные задачи успешно выполнены», пишет «Красная звезда».

Герасимов сообщил, что РФ не планирует наращивать военную группировку в Сирии, там уже достаточно российских сил для эффективной помощи сирийской армии в борьбе против террористов, передает РИА «Новости».

Дополнительные подразделения военной полиции привлекли, так как после освобождения Заевфратья и турецкой операции в Сирии вырос объем выполняемых задач, сказал глава Генштаба. Привлечение дополнительных подразделений – временная мера.

Герасимов сообщил, что за полтора года в Сирию вернулось более 495 тыс. беженцев. В места довоенного проживания вернулось 1,3 млн внутренних переселенцев.

Напомним, истребитель Су-57 в реальных боевых действиях в Сирии полностью подтвердил все свои характеристики.



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