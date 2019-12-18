Мнение: Немного московской арифметики

Как правильно указал давеча Эль Мюрид, высокоцентрализованная вертикальная система управления не является равновесной и сбалансированной; в отсутствие специальных «сдержек и противовесов» она будет засасывать в Центр с окраин все больше и больше, не считаясь ни с чем — пока окраины окончательно не оскудеют, а Центр не лопнет.

Как нетрудно заметить, в системе госуправления РФ сдержек для ненасытности Центра и так было мало, а за последние десятилетия и те демонтированы, так что сейчас все держится исключительно на каком-то «ручном» сдерживании, то есть периодически сам Путин бросается и лично выдирает из пасти «центровых» те или иные сладкие куски, бросая их обратно — какие успевает, конечно.

Если чисто теоретически — какие следствия несбалансированности? Например, такая система должна гораздо хуже реагировать на встряски и кризисы. Например: случилась некая встряска, которая «слизала» 50% национального богатства. Что должно произойти в равновесной системе? Очевидно, после встряски в ней все должны жить в 2 раза хуже. А в неравновесной? В неравновесной не так: поскольку она центростремительна — в ней СНАЧАЛА все действительно просядет в 2 раза, а потом Центр, пользуясь своим «весом», станет для компенсации засасывать в себя значительно больше, чем раньше. В итоге через какое-то время Центр почти восстановит свое исходное положение — а вот периферия, которая и так просела, просядет еще больше, и разница между нею и Центром станет совсем вопиющей.

А теперь посмотрим, как оно все проходило на просторах РФ в реальном времени. Где-то в начале «десятых», примерно в 2011 году, годовой бюджет Москвы составлял примерно 1,5 триллиона рублей (каждый может погуглить и убедиться). Потом в 2014 году случился известный катаклизм, национальная валюта России обрушилась в 2 раза — и, таким образом, бюджет Москвы В ВАЛЮТЕ уменьшился тоже примерно в 2 раза. Как и все бюджеты по всей стране.

Что произошло потом? А дальше произошло интересное: бюджет Москвы стал стремительно расти, и в 2019 году он составил 2,7 трлн. рублей, а на 2020 год он запланирован в размере 2,9 трлн. рублей.

Другими словами, бюджет Москвы в долларах почти вернулся к «докризисному» размеру. Ну а если брать в рублях — он вырос почти в 2 раза. «Центр» разбух и почти вернулся к уровню «до кризиса». Ну а что произошло с периферией — можно и не говорить.

Вот это и называется «неравновесная, несбалансированная система». Ну и чтобы не думали, что мы тут только о деньгах. Вот недавнее сообщение Росстата: «За последние 30 лет население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалинской — на 31%, Архангельской — на 26%, Псковской — на 24%, Амурской — на 24%, Кировской — на 24%, Ивановской — на 22%, Тверской — на 22%, Тамбовской — на 21%, Костромской — на 20%, Смоленской — на 18%, Владимирской — на 16%, Рязанской — на 16%, Орловской — на 15%, Ярославской — на 14%. По разным оценкам, в России исчезли от 30 тысяч до 35 тысяч населенных пунктов».

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-vymiraet-s-rekordnoy-za-11-let-skorostyu-1028608603

Отчасти население, конечно, вымерло. Но отчасти — оно все здесь, в Москве. Численность ее населения за тот же период выросла более чем втрое.

Источник: Размышления вольного социолога

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