СМИ рассказали о роли Луценко в расследовании импичмента Трампа

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, вероятно, сыграл ключевую роль в скандале, который стал причиной для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом идет речь в статье журналиста Адама Энтуса, опубликованной в американском журнале The New Yorker 16 декабря.

Луценко считался перспективным прозападным политиком, но вскоре после назначения на пост генпрокурора, в США его начали рассматривать как «проводника коррупционной системы», отмечается в статье.

Луценко был «обижен» на посольство США из-за антикоррупционной политики диппмиссии и в последние два года искал возможности укрепить свою репутацию, сказано в материале. Журналист утверждает, что экс-глава ГПУ пытался организовать встречи с чиновниками в США, в том числе с тогдашним генпрокурором США Джеффом Сешнсом.

Осенью 2018 года эмигрировавший в США из СССР бизнесмен Лев Парнас решил организовать встречу Луценко и личного адвоката Рудольфа Джулиани, пишет журнал.

Последний в то время искал информацию, которая могла помочь опровергнуть результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году; Джулиани интересовали материалы, подтверждающие то, что Украина пыталась вмешаться в выборы и помочь тогдашнему сопернику Трампа – кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, сказано в статье.

В материале отмечается, что в начале 2019 года Луценко встретился с Джулиани и передал ему материалы по расследованию дела компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден – сын вероятного конкурента Трампа на президентских выборах в 2020 году экс-вице-президента США Джо Байдена.

После этого адвокат Трампа якобы пообещал экс-главе ГПУ организовать интересующие его встречи, призвав проводить расследование дела, которое могло навредить репутации Джо Байдена.

Однако, как пишет автор статьи, в мае Луценко встретился с «американским другом», который предупредил его, что связь с кампанией Джулиани против Байдена-старшего может навредить Украине. После этого экс-глава ГПУ отступил.

Джулиани не смог договориться о встрече Луценко с новым генпрокурором США Уильямом Барром, а тот не сделал публичного заявления о расследовании против сына Байдена, отмечается в материале.

Вскоре произошел телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, послуживший началом процедуры импичмента американского президента.

Некоторые собеседники Энтуса, считают, что без участия Луценко в этой истории, расследования наличия причин для импичмента могло бы не быть. В частности, такое мнение журналисту выразил «один из ключевых свидетелей по делу импичмента», имя которого в статье не указано.

Луценко в комментарии изданию «ГОРДОН» подчеркнул, что не имеет никакого отношения к импичменту.

«Процесс импичмента Трампу происходит из-за его звонка Зеленскому, к которому я никакого отношения не имею. Моя фамилия не Зеленский и не Трамп. Меня не было среди тех, кто окружал этих господ во время их разговора. Если Трамп злоупотребил своим положением и надавил на президента Украины, то какое отношение к этому имеет Луценко? Я имею отношение только к одному моменту: в 2017 году я вернул в государственный бюджет Украины $1,5 млрд преступной организации [беглого экс-президента Виктора] Якуковича. Но мои попытки вернуть еще $7 млрд из Америки были заблокированы [экс-послом США в Украине Мари] Йованович. Она упрямо не хотела допускать моей встречи с руководством правоохранительной системы США. Чтобы эти $7 млрд хотя бы заморозить», – заявил он.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Также он тогда высказал тезис, который на следующий день повторил в своем Twitter, что сын Байдена якобы «украл миллионы в Китае». Байден заявил, что его сын не сделал ничего плохого, работая в Украине.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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