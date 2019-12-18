Россия и Лаос завершили первые в истории совместные учения

Учения «Ларос–2019» завершились в Лаосе, сообщила пресс-служба российского Восточного военного округа.

Финальный этап прошел на полигоне Бан Пэн. Российские и лаосские военные «отработали задачи по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования», передает ТАСС.

После этого состоялась церемония закрытия учений, военных наградили памятными и ведомственными медалями, вручили подарки. Затем были спущены флаги двух стран, а также флаг учений. Военнослужащие прошли торжественным маршем.

Руководство учений отметило высокий уровень их проведения.

Напомним, учения танковых подразделений «Ларос–2019» стали первыми в истории совместными учениями РФ и Лаоса. В них приняли участие свыше 500 военнослужащих.

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