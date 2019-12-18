В «Национальном корпусе» заявили, что акция под Радой будет продолжаться пока «власть не услышит народ»

17 декабря глава «Национального корпуса» и экс-командир добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения под Верховной Радой будет бессрочной. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Он утверждает, что полиция начала разгон людей под парламентом якобы потому, что они находятся на проезжей части улицы Грушевского.

«Президент Украины Владимир Зеленский и люди, которые стоят за ним любой ценой хотят продавить закон о продаже земли, поэтому были спровоцированы столкновения с участниками акции… В ближайшие дни постараемся добиваться разбора по Министерству внутренних дел, начиная от министра, заканчивая ментами, которые зверски избивали людей. Будем требовать правовой оценки случившегося. Акция будет бессрочной. Фермеры и аграрии хотят принципиально стоять на своем и добиться результата», – заявил он.

Пресс-служба «Национального корпуса» утверждает, что столкновения начались после того, как «аграрии начали ставить свои палатки под стенами Рады, полиция начала бить фермеров, а активисты «Нацкорпуса» стали на их защиту».

«В результате один человек погиб, десятки – зверски избиты и отравлены слезоточивым газом, четыре активиста попали в реанимацию, 26 митингующих были задержаны», – заявили в пресс-службе.

«Это нападение на фермеров произошел по указанию президента Зеленского и главы его Офиса –- Андрея Богдана. Зеленский и Богдан пересекли «красную линию», решив действовать в худших традициях [беглого президента Украины] Виктора Януковича. Сначала они пообещали «услышать каждого», а затем отдали приказ силой разогнать мирную акцию протеста. Такие преступления в стране не должны проходить безнаказанно – ни для полиции, ни для министра внутренних дел, ни для президента. Акция против распродажи украинской земли – бессрочная и будет продолжаться, пока власть не услышит свой народ», – добавили в «Нацкорпусе».

17 декабря активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители начали разгонять митингующих после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, чтобы установить палатки. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадало 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек.

26 митингующих задержали, вечером их отпустили.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно не известно, был ли этот человек участником акции протеста.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Научные специалисты рассказали, что все собаки могут предположительно понимать счет. Ранее считалось, что данной способностью обладают лишь обезьяны, рыбы, пчелы и только дрессированные собаки. Способность быстро вести счет известна как «система приблизительных чисел». Несмотря на огромное количество проведенных исследований на данную тему, эксперты все же не могли однозначно определить, является ли эта способность врожденной или […]